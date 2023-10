i Autor: SE

Wybory w Polsce

Gwiazda polskich seriali startuje z Konfederacji! Ma znanego syna

jot 11:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W wyborach 2023 do Sejmu startuje znana widzom polskich seriali, aktorka Agnieszka Zduńczyk. Gwiazda seriali takich jak "Pensjonat pod Różą" i "Miasteczko" jest kandydatką Konfederacji. Co ciekawe, jej syn też działa w polityce i jest bardzo znany, to nieślubny syn słynnego aktora, Jana Machulskiego (+80 l.).