Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak Sąd Apelacyjny potwierdził ważność majowego referendum.

Kalendarz wyborczy jest już ustalony: komitety mają czas na rejestrację do 17 sierpnia, a kandydaci na zgłoszenia do 3 września.

Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję pełni Stanisław Kracik, a wśród zapowiadanych kandydatów są m.in. Marian Banaś i Marianna Schreiber.

Wybory są konieczne z uwagi na odwołanie poprzedniego prezydenta, co wymusza przyspieszony tryb i skrócenie vacatio legis rozporządzenia.

Kiedy odbędą się wybory na prezydenta Krakowa 2026? Znamy kalendarz

Wszystko jest już jasne. Premier Donald Tusk wyznaczył datę przyspieszonych wyborów w stolicy Małopolski. Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, a ostateczną kropkę nad „i” postawił Sąd Apelacyjny w Krakowie, który potwierdził ważność referendum odwołującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego gospodarza miasta, obowiązki prezydenta pełni komisarz Stanisław Kracik, wskazany przez premiera Donalda Tuska.

Kluczowa data to niedziela, 27 września 2026 roku. Właśnie wtedy krakowianie zdecydują, kto będzie rządził miastem przez resztę kadencji. Rząd Donalda Tuska opublikował już szczegółowy harmonogram, który precyzyjnie określa wszystkie terminy. Czasu nie jest wiele, dlatego kampania wyborcza będzie krótka i intensywna.

Oto najważniejsze daty z kalendarza wyborczego:

do 17 sierpnia – komitety wyborcze mają czas na rejestrację,

do 24 sierpnia – komisarz wyborczy powoła Miejską Komisję Wyborczą,

do 3 września – to ostateczny termin na zgłaszanie kandydatów na prezydenta,

od 12 do 25 września – kandydaci będą mogli bezpłatnie prezentować swoje programy w mediach publicznych,

25 września o północy – koniec kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej.

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Kto na prezydenta Krakowa? Lista kandydatów robi wrażenie

Choć oficjalna rejestracja kandydatów potrwa do początku września, już teraz lista osób, które publicznie zapowiedziały swój start, jest długa i bardzo zróżnicowana. Widać, że walka o fotel prezydenta Krakowa przyciąga osoby z różnych środowisk – od polityków z pierwszych stron gazet, przez lokalnych działaczy, po postaci znane z mediów.

Na nieoficjalnej liście chętnych do przejęcia sterów w mieście znaleźli się między innymi były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, posłanka partii Razem Daria Gosek-Popiołek, radni miejscy Michał Drewnicki i Łukasz Wantuch, a także znana z działalności w internecie Marianna Schreiber. To, kto ostatecznie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, okaże się 3 września, ale już teraz zapowiada się niezwykle ciekawy pojedynek. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się także takie osoby jak Bartosz Bocheńczak, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Sławomir Pietrzyk, Marta Ratuszyńska i Grażyna Zofia Świat.

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