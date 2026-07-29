Klub parlamentarny PiS może stracić członków, gdyż Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie własnego klubu "Rozwój Plus" z udziałem ok. 40 parlamentarzystów.

W odpowiedzi na ten rozłam, klub PiS zwołuje na 30 lipca specjalne posiedzenie, aby skonsolidować siły i ustalić strategię działania przeciwko "rozłamowcom".

Przystąpienie do klubu Morawieckiego wiąże się z koniecznością rezygnacji z członkostwa w klubie PiS, co potwierdził Marszałek Sejmu i rzecznik partii.

PiS skierowało również do rzecznika dyscyplinarnego 44 osoby, które nie złożyły wymaganych deklaracji członkowskich, co może prowadzić do dalszych konsekwencji.

Jaka będzie reakcja PiS na klub Morawieckiego?

Reakcja na ruch byłego premiera była natychmiastowa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał na czwartek, 30 lipca, pilne wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, spotkanie ma być pokazem siły i próbą zażegnania kryzysu. Jeden z polityków PiS w rozmowie z dziennikarzami stwierdził wprost: „Będzie konsolidacja i potwierdzenie jedności. Prezes będzie mobilizował do pracy i zachęcał do nieoglądania się za siebie”. Głównym celem spotkania ma być więc nie tylko omówienie strategii, ale przede wszystkim zduszenie buntu w zarodku i zniechęcenie kolejnych osób do opuszczania partii.

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Na czym polega nowy klub Mateusza Morawieckiego?

W środę były premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że wraz z grupą 40 posłów i senatorów tworzy nowy klub parlamentarny o nazwie „Rozwój Plus”. Jak tłumaczył, ma to być forum do działania politycznego, wolne od wewnętrznych sporów. – Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie (...) postanowiliśmy założyć klub parlamentarny – tłumaczył Morawiecki na konferencji prasowej. To jednak nie jest takie proste. Założenie nowego klubu oznacza, że jego członkowie muszą formalnie opuścić szeregi klubu Prawa i Sprawiedliwości. Politycy, którzy zdecydują się dołączyć do klubu Mateusza Morawieckiego, będą musieli złożyć oficjalną rezygnację z członkostwa w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdził to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który poinformował, że stosowny wniosek już wpłynął i jest sprawdzany.

Żródło: Gazeta.pl, PAP, WP

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