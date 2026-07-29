Marcin Romanowski ukrywa się w klasztorze?! Niebywałe doniesienia

Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar sugeruje, że Marcin Romanowski może być ukrywany przez organizację kościelną Opus Dei, z którą był związany przed rozpoczęciem kariery politycznej, wskazując na możliwość schronienia w warunkach przypominających celę klasztorną.

Polityk wskazuje Serbię jako możliwe miejsce przebywania Romanowskiego, podkreślając, że kraj ten znajduje się poza zasięgiem Europejskiego Nakazu Aresztowania, co utrudniałoby jego zatrzymanie.

Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a jego obecne miejsce pobytu jest nieznane po tym, jak opuścił Węgry, gdzie wcześniej był objęty ochroną.

Marcin Romanowski, pełniący wcześniej funkcję wiceministra sprawiedliwości oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, obecnie mierzy się z zarzutami postawionymi mu w ramach śledztwa dotyczącego domniemanych nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości.

Marin Romanowski w klasztorze?

W rozmowie z dziennikiem "Dziennik Gazeta Prawna", Adam Bodnar zasugerował, że Marcin Romanowski mógł znaleźć schronienie u organizacji kościelnej Opus Dei. Były minister sprawiedliwości podkreślił, że Romanowski miał powiązania z tą organizacją jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej. Jako potencjalną lokalizację jego obecnego pobytu wskazał Serbię.

Polityk wyraził przekonanie, że biorąc pod uwagę wcześniejsze członkostwo Romanowskiego w Opus Dei, jest mało prawdopodobne, aby organizacja ta odwróciła się od niego w obecnej sytuacji.

- Skoro ktoś przed wstąpieniem do polityki był w Opus Dei, a Marcin Romanowski był, to raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby po tych wszystkich przygodach jego organizacja go opuściła - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazety Prawnej".

Były minister sprawiedliwości spekulował, że Marcin Romanowski "może być w klasztorze", przypominając, że poseł PiS prowadził już podobny tryb życia.

- Przecież jak się jest supernumerariuszem w Opus Dei, to mieszka się w czymś w rodzaju celi klasztornej - ocenił.

Dodał, że choć nie jest to dosłownie klasztor, to "cela odosobnienia, dość samotnicza". Bodnar zaznaczył również, że to jedynie jego przypuszczenia.

- Podejrzewam, że jakaś organizacja kościelna może mu dać ochronę - podkreślił.

Adam Bodnar wspomniał również o pojawiających się sugestiach, że Romanowski może przebywać w Serbii.

- Raczej jest gdzieś poza terytorium Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem Europejskiego Nakazu Aresztowania - powiedział.

Wcześniejsze doniesienia

Wcześniej, w grudniu 2024 roku, rząd Węgier pod kierownictwem Viktora Orbana informował o udzieleniu ochrony Romanowskiemu. Po zmianie władzy w tym kraju, poseł opuścił swoje budapeszteńskie mieszkanie, a jego aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Doniesienia medialne wskazywały, że Romanowski był widywany zarówno w Serbii, jak i w Chorwacji.

Sonda Co sądzisz o sprawie Marcina Romanowskiego? To skandal – posłowie powinni być natychmiast pozbawiani mandatu w takich sytuacjach. Ucieczka Romanowskiego pokazuje, jak słabe są obecne przepisy. Powinno się zaostrzyć kary finansowe dla posłów unikających obowiązków. Wstrzymuję się od oceny – poczekajmy na zakończenie śledztwa. Nie interesuje mnie ta sprawa.