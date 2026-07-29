Namiot i "sikanie na poduszkę". Szok, co Jarosław Kaczyński miał powiedzieć o Jacku Kurskim

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-29 15:09

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie schodzi z pierwszych stron gazet. W ostatnich dniach jednym z najgłośniejszych akordów konfliktu był atak Jacka Kurskiego na Mateusza Morawieckiego, który ten pierwszy przeprowadził na antenie telewizji Republika. Być może była to kropla, która przelała czarę goryczy byłego premiera, który ogłosił już powstanie nowego klubu parlamentarnego. Tymczasem były polityk PiS Adam Hofman, goszcząc w Kanale Zero, przytoczył szalenie ciekawą anegdotę związana z relacją Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego, mającą wyjaśniać, czemu prezes PiS wciąż ma go przy swoim boku. Wspomnienie Hofmana szybko stało się hitem sieci.

Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski idą obok siebie z dokumentami. O ich relacjach przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express Kaczyński, Kurski
  • Rozłam w PiS staje się powoli faktem.
  • Przyczynić miał się do tego m.in. swoją agresywną retoryką były szef TVP.
  • Adam Hofman przytoczył historię wyjaśniającą relację Jacka Kurskiego i prezesa PiS.
  • Jego słowa szybko wywołały lawinę komentarzy.

Nowy klub Morawieckiego po słowach Kurskiego

Wewnętrzny kryzys w Prawie i Sprawiedliwości pogłębia się. Mimo że Mateusz Morawiecki i jego sojusznicy nie zostali jeszcze formalnie wydaleni z szeregów partii, ich odejście wydaje się być już tylko kwestią czasu. Potwierdzeniem tego jest środowe (29 lipca 2026 roku) ogłoszenie przez byłego premiera i jego współpracowników o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego. Zakłada go 40 posłów i jeden senator. - Wspólnie postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, to będzie forum do działania stowarzyszenia "Rozwój Plus" - poinformował były premier. Klub ten ma stać się trzecią co do wielkości frakcją w obecnym parlamencie.

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W międzyczasie Waldemar Buda, bliski współpracownik Morawieckiego, oświadczył w mediach społecznościowych, że "agresywne działania Jacka Kurskiego i wymóg podpisywania deklaracji lojalności były ostatecznym powodem". Były prezes TVP na antenie TV Republika zarzucił Morawieckiemu próbę rozbicia PiS oraz realizację "niemieckiego planu dominacji w Europie". W odpowiedzi na te oskarżenia, władze PiS zakazały Kurskiemu publicznych wystąpień.

Anegdota Hofmana

W środę (29 lipca 2026 roku) w Kanale Zero gościł Adam Hofman, niegdyś jeden z najbardziej prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie został on m.in. zapytany o relacje, jakie łączą Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego, zważywszy na dużą pobłażliwość, jaką przejawia prezes PiS względem byłego prezesa TVP. - Fenomen. To jest facet, który rozbił ROP, z LPR-u go wyrzucili za rozbijactwo, rozbił raz PiS, a pewnie ze dwa razy próbował. Dlaczego on zostaje? - pytał Hofman, po czym przytoczył bardzo zaskakującą historię.

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Jak wspominał:

- Kiedyś zapytałem Jarosława Kaczyńskiego, o co chodzi z tym Kurskim. On powiedział: to jest taki zawodnik, którego lepiej mieć w namiocie, bo jak go masz w namiocie, to sika na zewnątrz, a nie daj Boże go wypuścisz, to nasika ci na poduszkę

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