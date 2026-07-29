Namiot i "sikanie na poduszkę". Szok, co Jarosław Kaczyński miał powiedzieć o Jacku Kurskim

Rozłam w PiS staje się powoli faktem.

Przyczynić miał się do tego m.in. swoją agresywną retoryką były szef TVP.

Adam Hofman przytoczył historię wyjaśniającą relację Jacka Kurskiego i prezesa PiS.

Jego słowa szybko wywołały lawinę komentarzy.

Nowy klub Morawieckiego po słowach Kurskiego

Wewnętrzny kryzys w Prawie i Sprawiedliwości pogłębia się. Mimo że Mateusz Morawiecki i jego sojusznicy nie zostali jeszcze formalnie wydaleni z szeregów partii, ich odejście wydaje się być już tylko kwestią czasu. Potwierdzeniem tego jest środowe (29 lipca 2026 roku) ogłoszenie przez byłego premiera i jego współpracowników o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego. Zakłada go 40 posłów i jeden senator. - Wspólnie postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, to będzie forum do działania stowarzyszenia "Rozwój Plus" - poinformował były premier. Klub ten ma stać się trzecią co do wielkości frakcją w obecnym parlamencie.

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W międzyczasie Waldemar Buda, bliski współpracownik Morawieckiego, oświadczył w mediach społecznościowych, że "agresywne działania Jacka Kurskiego i wymóg podpisywania deklaracji lojalności były ostatecznym powodem". Były prezes TVP na antenie TV Republika zarzucił Morawieckiemu próbę rozbicia PiS oraz realizację "niemieckiego planu dominacji w Europie". W odpowiedzi na te oskarżenia, władze PiS zakazały Kurskiemu publicznych wystąpień.

Anegdota Hofmana

W środę (29 lipca 2026 roku) w Kanale Zero gościł Adam Hofman, niegdyś jeden z najbardziej prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie został on m.in. zapytany o relacje, jakie łączą Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego, zważywszy na dużą pobłażliwość, jaką przejawia prezes PiS względem byłego prezesa TVP. - Fenomen. To jest facet, który rozbił ROP, z LPR-u go wyrzucili za rozbijactwo, rozbił raz PiS, a pewnie ze dwa razy próbował. Dlaczego on zostaje? - pytał Hofman, po czym przytoczył bardzo zaskakującą historię.

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Jak wspominał:

- Kiedyś zapytałem Jarosława Kaczyńskiego, o co chodzi z tym Kurskim. On powiedział: to jest taki zawodnik, którego lepiej mieć w namiocie, bo jak go masz w namiocie, to sika na zewnątrz, a nie daj Boże go wypuścisz, to nasika ci na poduszkę

🗣️ @AdamHofman : „Kiedyś zapytałem Jarosława Kaczyńskiego, o co chodzi z tym Kurskim. On powiedział: to jest taki zawodnik, którego lepiej mieć w namiocie, bo jak go masz w namiocie, to sika na zewnątrz, a nie daj Boże go wypuścisz, to nasika ci na poduszkę”. ⤵️… pic.twitter.com/3T2no2EilY— OficjalneZero (@OficjalneZero) July 29, 2026

Sonda Czy jest szansa, że w przypadku samodzielnego startu, oddasz swój głos w przyszłorocznych wyborach na partię Mateusza Morawieckiego? Zdecydowanie tak Nie ma na to żadnych szans Jeszcze nie wiem, nie wykluczam Nie planuję głosować