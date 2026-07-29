Kaczyński zabrał głos po rozłamie. Mocne oskarżenie pod adresem Morawieckiego

Jarosław Kaczyński przerwał milczenie po burzliwym rozłamie w PiS, rzucając ostre oskarżenia w kierunku Mateusza Morawieckiego.

Prezes partii twierdzi, że były premier od dawna realizował "własny plan polityczny", co doprowadziło do podziałów i służy przeciwnikom prawicy.

Odkryj, jak Kaczyński ocenia moment rozłamu i co oznacza to dla przyszłości polskiej sceny politycznej w obliczu zbliżających się wyzwań.

Jarosław Kaczyński ostro skomentował odejście Mateusza Morawieckiego i związanych z nim polityków z Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS przekonuje, że do ostatniej chwili próbował uniknąć rozłamu. Według niego były premier nie był jednak zainteresowany osiągnięciem porozumienia i konsekwentnie realizował własny scenariusz.

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Kaczyński: stało się to, co było do przewidzenia

– Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS – napisał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że do rozbicia partii doszło w szczególnie trudnym momencie. Jego zdaniem na konflikcie wewnątrz prawicy skorzystają przede wszystkim jej polityczni przeciwnicy.

– Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie – stwierdził.

„Patriotą trzeba być w czynach”

Kaczyński zapewnił, że mimo odejścia Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza zmieniać swoich politycznych planów. Partia ma kontynuować przygotowania do walki o odzyskanie władzy.

– Jako Prawo i Sprawiedliwość nie zatrzymujemy się: mamy strategię, mamy program i patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy – napisał prezes PiS.

Na zakończenie zamieścił mocne słowa o konieczności zachowania jedności po prawej stronie sceny politycznej.

– Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach – podsumował Jarosław Kaczyński.

Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS. Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 29, 2026

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