Kaczyński zabrał głos po rozłamie. Mocne oskarżenie pod adresem Morawieckiego

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-29 13:15

Jarosław Kaczyński przerwał milczenie po rozłamie w PiS. Prezes partii obarczył Mateusza Morawieckiego odpowiedzialnością za rozbicie ugrupowania. Jak stwierdził, były premier od początku realizował własny plan polityczny, a jego działania służą przeciwnikom prawicy.

Zamyślony Jarosław Kaczyński w sejmowej ławie. O kulisach rozłamu w partii PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express Jarosław Kaczyński
  • Jarosław Kaczyński przerwał milczenie po burzliwym rozłamie w PiS, rzucając ostre oskarżenia w kierunku Mateusza Morawieckiego.
  • Prezes partii twierdzi, że były premier od dawna realizował "własny plan polityczny", co doprowadziło do podziałów i służy przeciwnikom prawicy.
  • Odkryj, jak Kaczyński ocenia moment rozłamu i co oznacza to dla przyszłości polskiej sceny politycznej w obliczu zbliżających się wyzwań.

Jarosław Kaczyński ostro skomentował odejście Mateusza Morawieckiego i związanych z nim polityków z Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS przekonuje, że do ostatniej chwili próbował uniknąć rozłamu. Według niego były premier nie był jednak zainteresowany osiągnięciem porozumienia i konsekwentnie realizował własny scenariusz.

Dominika Chorosińska staje w obronie dorobku Morawieckiego. „Znakomity premier”

Kaczyński: stało się to, co było do przewidzenia

– Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS – napisał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że do rozbicia partii doszło w szczególnie trudnym momencie. Jego zdaniem na konflikcie wewnątrz prawicy skorzystają przede wszystkim jej polityczni przeciwnicy.

– Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie – stwierdził.

„Patriotą trzeba być w czynach”

Kaczyński zapewnił, że mimo odejścia Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza zmieniać swoich politycznych planów. Partia ma kontynuować przygotowania do walki o odzyskanie władzy.

– Jako Prawo i Sprawiedliwość nie zatrzymujemy się: mamy strategię, mamy program i patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy – napisał prezes PiS.

Na zakończenie zamieścił mocne słowa o konieczności zachowania jedności po prawej stronie sceny politycznej.

– Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach – podsumował Jarosław Kaczyński.

Poniżej galeria zdjęć: Zamiast na Nowogrodzkiej, Morawiecki i jego stronnicy spotkali się przy Konopnickiej. Były cukierki dla dziennikarzy

Polityka SE Google News
Zamiast na Nowogrodzkiej, Morawiecki i jego stronnicy spotkali się przy Konopnickiej. Były cukierki dla dziennikarzy
Galeria zdjęć 53
MILLER ZEŁENSKI ZROBIŁ KRZYWDĘ UKRAINIE
Sonda
Kto odpowiada za rozłam w Prawie i Sprawiedliwości?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI