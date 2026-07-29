Dominika Chorosińska staje w obronie dorobku Morawieckiego. „Znakomity premier”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-29 12:24

W PiS trwa ostry spór po politycznym ruchu Mateusza Morawieckiego. Dominika Chorosińska opublikowała jednak nagranie, na którym Małgorzata Wassermann nazywa byłego premiera „genialnym”. – Trudno nie zgodzić się z tą oceną – napisała posłanka.

Małgorzata Wassermann w czerwonej marynarce siedzi w ławach poselskich. O sporach wewnątrz PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Dominika Chorosińska
  • W obliczu narastającego sporu w PiS, Dominika Chorosińska opublikowała wymowne nagranie, które rzuca nowe światło na wewnętrzne podziały.
  • Posłanka PiS stanowczo poparła Mateusza Morawieckiego, zgadzając się z opinią Małgorzaty Wassermann, która nazwała go „genialnym premierem”.
  • Odkryj, jak ten niespodziewany głos wsparcia wpływa na przyszłość partii i czy to początek nowego rozdziału w prawicowej polityce.

W środku narastającego konfliktu na prawicy pojawił się wyraźny głos uznania dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka PiS Dominika Chorosińska udostępniła w mediach społecznościowych nagranie z wypowiedzią Małgorzaty Wassermann.

Polityk nie ograniczyła się jedynie do opublikowania materiału. Sama jednoznacznie pochwaliła zarówno byłego premiera, jak i jego rząd.

– Małgorzata Wassermann ma rację. Rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego były najlepszym okresem dla Polski po 1989 roku, a Mateusz Morawiecki był znakomitym premierem. Trudno nie zgodzić się z tą oceną – napisała Chorosińska.

Wassermann: Morawiecki był genialnym premierem

Na udostępnionym nagraniu Małgorzata Wassermann bardzo wysoko ocenia okres rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz działalność Morawieckiego na stanowisku szefa rządu.

– Ja uważam, że premier Morawiecki był bardzo dobrym, genialnym premierem i to był genialny rząd Prawa i Sprawiedliwości pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego – mówi posłanka PiS.

Wassermann przekonywała również, że władze partii nie chciały odejścia byłego premiera i związanych z nim polityków.

– Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie chce, żeby Mateusz Morawiecki ze swoją grupą odszedł. Chcielibyśmy bardzo, żeby został i myślę, że ja mam taką nadzieję, że to dążenie [...] ono się zrealizuje i uda nam się dojść do porozumienia i pracować razem – stwierdziła.

„Najlepsze osiem lat dla Polski”

W dalszej części wypowiedzi Wassermann oceniła, że rządy PiS były najlepszym okresem dla kraju po 1989 roku.

– To był jeden, to był najlepszy rząd, najlepsze osiem lat dla Polski. Gospodarczo stanęliśmy bardzo mocno na nogi – powiedziała.

To nie pierwszy raz, gdy posłanka tak wysoko ocenia byłego szefa rządu. Już wcześniej nazywała Morawieckiego najlepszym premierem w historii III RP i podkreślała, że pokazał, iż potrafi zarządzać państwem oraz gospodarką.

W PiS padają jednak znacznie ostrzejsze słowa

Wpis Chorosińskiej wyróżnia się na tle ostrej krytyki kierowanej pod adresem Morawieckiego przez część władz PiS. Wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski w rozmowie z „Super Expressem” oskarżył byłego premiera o doprowadzenie do rozłamu i przedłożenie osobistych ambicji nad jedność prawicy.

Wicerzecznik PiS oskarża Morawieckiego o rozłam. „Oszukuje posłów”

Chorosińska nie odniosła się wprost do zarzutów dotyczących rozbicia partii. Udostępniony przez nią materiał jest jednak czytelnym przypomnieniem zasług Morawieckiego i pokazuje, że w PiS nadal są politycy, którzy bardzo wysoko oceniają jego okres na stanowisku premiera.

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MATEUSZ MORAWIECKI
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