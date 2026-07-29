Wczoraj z Donaldem Trumpem, dzisiaj z Donaldem Tuskiem. Premier spotka się z Wołodymyrem Zełenskim

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-29 12:31

We wtorek (28 czerwca 2026 roku) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie trwało około godziny i dotyczyło przede wszystkim obrony przeciwrakietowej oraz strategicznej współpracy między państwami. Jak się właśnie okazuje, w drodze powrotnej do Kijowa Zełenski zatrzyma się w Polsce, by spotkać się z Donaldem Tuskiem. Informację o tym niezapowiedzianym wcześniej spotkaniu przekazała Kancelaria Premiera.

Uścisk dłoni Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska na tle flag. O ich spotkaniu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paparazzza/ Shutterstock
  • Wołodymyr Zełenski odwiedził w USA Donalda Trumpa.
  • Okazuje się, że w drodze powrotnej spotka się również z Donaldem Tuskiem.
  • Kancelaria polskiego premiera ujawniła szczegóły.

Zełenski u Trumpa

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Stanów Zjednoczonych we wtorek rano i już na lotnisku podkreślał, że kluczowym tematem rozmów z Donaldem Trumpem będzie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Prezydent Ukrainy pojawił się w Białym Domu około godziny 9.40 czasu lokalnego, choć według harmonogramu Trumpa spotkanie miało rozpocząć się dziesięć minut wcześniej. - Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju – napisał później w serwisie X. Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność Stanom Zjednoczonym za „zdecydowane wsparcie”, które – jak podkreślił – pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa jego kraju (WIĘCEJ: Zełenski w Białym Domu. Godzinne spotkanie z Donaldem Trumpem za zamkniętymi drzwiami). 

Spotkanie z Tuskiem

Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem - poinformowała nieoczekiwanie Kancelaria Premiera przed południem w środę 29 lipca 2026 roku.

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To pierwsze takie spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu wybuchu konfliktu między oboma krajami, którego powodem było nadanie przez Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych. Odpowiedzią na ruch ukraińskiego lidera było odebranie mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Galeria poniżej: Tak wyglądała wizyta Donalda Tuska w Kijowie

Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim
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WOŁODYMYR ZEŁENSKI
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