Czarzasty do polityków PiS: „Wyszalejcie się”. Jest decyzja w sprawie klubu Morawieckiego

Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że konflikt w PiS nie może wpływać na funkcjonowanie Sejmu.

– Daję im czas na to, żeby się wyszaleli – powiedział, zwracając się do polityków partii.

Nowy klub związany z Mateuszem Morawieckim może rozpocząć działalność jeszcze tego samego dnia, w którym wpłynie i zostanie zatwierdzone odpowiednie pismo.

Rozłam może sprawić, że Koalicja Obywatelska stanie się największym klubem w Sejmie.

Zmiana układu sił może wymusić nowy podział sal i pomieszczeń, w tym Sali Kolumnowej.

Polityczne trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości może zmienić układ sił w Sejmie. Po zapowiedzi utworzenia odrębnego klubu przez polityków związanych z Mateuszem Morawieckim głos zabrał Włodzimierz Czarzasty.

Podczas konferencji prasowej podkreślił, że wewnętrzny spór w PiS nie może wpływać na funkcjonowanie całej izby.

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– Ja nie zgadzam się na to, żeby Sejm działał pod wpływem tego, że w jednym klubie parlamentarnym, nawet do tej pory największym, się ludzie pokłócili. Sejm jest stabilną instytucją. W związku z tym, jeżeli panowie i panie z PiS codziennie zmieniają zdanie w sprawie własnej przyszłości, to ja daję im czas na to, żeby się wyszaleli – powiedział Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

Następnie zwrócił się bezpośrednio do skłóconych polityków.

– Wyszalejcie się, uspokójcie, znajdźcie jakiś rozsądek. Jak to wszystko znajdziecie, to instytucja Sejmu, Prezydium Sejmu odniesie się do wszystkich tych zjawisk – dodał.

Czarzasty zaznaczył tym samym, że decyzje dotyczące skutków rozłamu będą podejmowane dopiero wtedy, gdy sytuacja w PiS i wokół nowego klubu się ustabilizuje.

Kiedy zacznie działać klub Morawieckiego?

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do formalnej rejestracji klubu tworzonego przez środowisko byłego premiera. Zapowiedział, że procedura może zostać przeprowadzona bardzo szybko.

– Jeżeli powstanie klub i wpłynie odpowiednie pismo, zostanie ono sprawdzone pod względem formalnym, to klub zacznie funkcjonować od dziś. W głosowaniach, które będą miały miejsce w komisjach od jutra, bo nie od dziś, w głosowaniach, które będą miały miejsce w piątek, będziemy mieli zarejestrowany nowy klub – powiedział.

Po złożeniu i zaakceptowaniu dokumentów klub będzie mógł uczestniczyć jako odrębna siła w najbliższych głosowaniach sejmowych.

Możliwe zmiany w salach i pomieszczeniach klubowych

Powstanie dużego klubu może wpłynąć także na podział miejsc, pomieszczeń oraz sal wykorzystywanych przez ugrupowania parlamentarne. Czarzasty zapowiedział rozmowy z przedstawicielami zainteresowanych stron.

– Potem będę musiał się spotkać – i spotkam się pewnie z przyjemnością – z szefem nowego klubu bądź szefową, z szefem klubu PiS, pytając się czy będą chcieli wprowadzać jakieś zmiany. Jeżeli ten klub będzie tak duży, że największym klubem zostanie klub parlamentarny KO, to również z panem Konwińskim, szefem tego klubu, co do pomieszczeń, co do sal klubowych, bo to są zarówno sale na posiedzenia, czyli zawsze jest tak, że sala kolumnowa jest w dyspozycji największego klubu – ale to wymaga spokojnej rozmowy – mówił dalej.

Ostateczny układ w Sejmie będzie więc zależał od liczby parlamentarzystów, którzy formalnie dołączą do nowego klubu. Może to zdecydować także o tym, które ugrupowanie będzie największą siłą parlamentarną.

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