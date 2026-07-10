Co dalej ze sprawą Marcina Romanowskiego? Sąd wykonał ruch

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, poszukiwanego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Sąd rozpatruje wniosek o wydanie ENA dla Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, który również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, a jego obecne miejsce pobytu to Stany Zjednoczone.

Obaj politycy, Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro, są podejrzani w tej samej sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania w kontekście międzynarodowych nakazów aresztowania.

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, oddalając wniosek jego obrońcy o uchylenie tego środka. Informację tę przekazała sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu ds. karnych, w komunikacie wydanym w piątek, 12 lipca 2024 roku.

- Informuję, że postanowieniem z 10 lipca 2024 r. [...] Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania – cytowała sędzia Ptaszek.

Kontekst sprawy Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz obecny poseł tej partii, jest objęty zarzutami w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Europejski Nakaz Aresztowania został za nim wydany w lutym.

Wcześniej, w grudniu 2023 roku, informowano o objęciu Romanowskiego ochroną przez ówczesny rząd Węgier pod przewodnictwem Viktora Orbana. Sytuacja uległa zmianie po ostatnich wyborach na Węgrzech, kiedy to Peter Magyar, obecny premier, zadeklarował, że Węgry "nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową".

Obecne miejsce pobytu Romanowskiego pozostaje nieznane. Pod koniec maja opuścił on swoje dotychczasowe mieszkanie w Budapeszcie. Media w Polsce donosiły o jego możliwym pobycie w Serbii i Chorwacji.

W czerwcu radio RMF informowało, że obrona Romanowskiego złożyła wniosek o uchylenie ENA, argumentując, że polityk, poszukiwany w związku z 19 zarzutami, może przebywać w Serbii – kraju, w którym ENA nie ma zastosowania. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Waldemar Żurek, potwierdził pod koniec czerwca rozmowy z prokurator generalną Serbii w tej sprawie. "Miałem spotkanie on-line z panią prokurator generalną Serbii. Nie wiedziała jeszcze, czy pan Romanowski jest u nich. Zadeklarowała współpracę" – relacjonował Żurek. Podobne rozmowy, jak donosiły media, miały miejsce z prokuratorem generalnym Chorwacji, który również nie potwierdził obecności Romanowskiego w tym kraju.

Sytuacja Zbigniewa Ziobry

Równolegle do sprawy Romanowskiego, Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatruje wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, byłego Ministra Sprawiedliwości. Wcześniej, 1 lipca, ten sam sąd podtrzymał decyzję o zastosowaniu wobec Ziobry tymczasowego aresztowania, oddalając zażalenia jego obrońców. Sędzia Ptaszek, odnosząc się do wniosku o ENA, wskazała w czwartek, że "można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez SO czynności procesowych".

Zbigniew Ziobro 10 maja potwierdził swój pobyt w Stanach Zjednoczonych. Minister Żurek zapowiedział, że zamierza skierować pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE z zapytaniem o podstawy prawne jego przebywania w USA.

Wcześniej Ziobro, wraz z żoną, przebywał na Węgrzech, gdzie przez kilka miesięcy korzystali z ochrony międzynarodowej przyznanej przez rząd Viktora Orbana. Status uchodźcy został im jednak cofnięty. Prokuratura informowała, że po opuszczeniu Węgier Ziobro udał się z Mediolanu do Nowego Jorku, posługując się wizą dla "członków zagranicznych mediów". Donoszono, że ma on pełnić rolę komentatora politycznego dla TV Republika.

Polityk posiada status podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, gdzie prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

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Sonda Co sądzisz o sprawie Marcina Romanowskiego? To skandal – posłowie powinni być natychmiast pozbawiani mandatu w takich sytuacjach. Ucieczka Romanowskiego pokazuje, jak słabe są obecne przepisy. Powinno się zaostrzyć kary finansowe dla posłów unikających obowiązków. Wstrzymuję się od oceny – poczekajmy na zakończenie śledztwa. Nie interesuje mnie ta sprawa.