Morawiecki nie chce Ziobry w rządzie. Wójcik reaguje: Nie ty będziesz go meblował!

Morawiecki stwierdził w wywiadzie, że gdyby ponownie został premierem, nie powierzyłby Zbigniewowi Ziobrze funkcji ministra sprawiedliwości, bo ich współpraca „nie układała się najlepiej”, choć jednocześnie deklaruje, że broni Ziobry przed obecnymi władzami.

Michał Wójcik odpowiedział, że o składzie przyszłego rządu decyduje Jarosław Kaczyński, a nie Morawiecki, i że teraz priorytetem jest odzyskanie zaufania wyborców przed wyborami w 2027 r.

Poseł dodał też, że błędem Morawieckiego jest „dzielenie rządu” na tym etapie oraz że Ziobro był – jego zdaniem – najlepszym ministrem sprawiedliwości po Lechu Kaczyńskim.

Morawiecki nie chce Ziobry w rządzie

Ciąg dalszy wewnętrznych walk w Prawie i Sprawiedliwości. Były premier udzielił niedawno wywiadu, w którym został zapytany o przyszłość ukrywającego się w USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. I przyznał, że gdyby ponownie stanął na czele rządu, nie powierzyłby funkcji ministra sprawiedliwości Ziobrze. – Dlatego, że nasza współpraca nie układała się najlepiej, mówiąc eufemistycznie – powiedział poseł PiS w rozmowie z Żurnalistą. – Nie zgodzę się, żeby z powrotem ministrem sprawiedliwości był ten sam minister sprawiedliwości. Ale będę bronił jego dzisiaj w obliczu tego reżimu Żurka, Tuska, który na pewno nie zapewniłby jemu jakiegokolwiek sprawiedliwego wyroku – wyjaśnił Morawiecki.

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Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu

O komentarz do tej zapowiedzi spytaliśmy współpracownika Ziobry, posła Michała Wójcika. - To nie Mateusz Morawiecki będzie decydował o tym, kto będzie układał ewentualnie przyszły nasz rząd, tylko prezes zwycięskiej partii, czyli Jarosław Kaczyński. Najpierw jednak musimy wygrać wybory w 2027 r., musimy odzyskać zaufanie i o tym powinniśmy teraz myśleć, a nie o tym, kto będzie kim w naszym rządzie. Błędem Mateusza Morawieckiego jest to, że już dzieli i układa rząd. Poza tym Zbigniew Ziobro był najlepszym ministrem sprawiedliwości w historii, po śp. Lechu Kaczyńskim (+60) – stwierdził Wójcik.

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