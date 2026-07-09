Senator KO Marcin Zawiła znalazł się w centrum śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu.

Śledczy twierdzą, że zgromadzili materiał dowodowy, który ma uzasadniać postawienie politykowi zarzutów związanych z nadużyciem uprawnień podczas pełnienia funkcji prezydenta Jeleniej Góry.

Prokuratura chce postawić zarzuty

W czwartek prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej.

Zdaniem śledczych Marcin Zawiła miał przekroczyć swoje uprawnienia i niedopełnić obowiązków przy przydziale mieszkania komunalnego. Chodzi o wydarzenia z lat 2016–2018.

„Zrzeknę się immunitetu”

Sam senator nie zamierza walczyć o zachowanie ochrony parlamentarnej.

– Zrzeknę się immunitetu i będę odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel – powiedział w rozmowie z PAP.

Jak podkreśla, sprawa dotyczy decyzji sprzed blisko dziesięciu lat i była związana z pomocą dla osób, które straciły mieszkanie w pożarze.

Mieszkanie po pożarze i gigantyczna bonifikata

Według prokuratury lokal, który otrzymali poszkodowani mieszkańcy, miał pierwotnie trafić do sprzedaży na wolnym rynku.

Najemcy wyremontowali go na własny koszt, podpisali umowę najmu, a następnie wykupili mieszkanie z bonifikatą wynoszącą aż 99 proc..

Śledczy uważają, że w ten sposób miasto mogło ponieść szkodę, a decyzja była niezgodna z obowiązującymi procedurami.

Zawiła odpiera zarzuty

Były prezydent Jeleniej Góry przekonuje, że działał zgodnie z własnym sumieniem i w interesie ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

– Ci ludzie kwalifikowali się do otrzymania takiego lokalu. Podjąłem tę decyzję, bo stracili mieszkanie po pożarze – tłumaczy senator.

Grozi nawet 10 lat więzienia

Prokuratura twierdzi, że Zawiła miał działać wspólnie z innymi osobami i doprowadzić do osiągnięcia korzyści majątkowej przez najemców lokalu.

W tym samym śledztwie oskarżono już pięcioro urzędników jeleniogórskiego magistratu oraz trzy inne osoby. Akt oskarżenia trafił do sądu jesienią ubiegłego roku.

Jeżeli senator usłyszy zarzuty i zostanie skazany, grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Teraz ruch należy do Senatu

Choć sam polityk deklaruje rezygnację z immunitetu, formalności muszą zostać przeprowadzone zgodnie z procedurami. Sprawa może więc w najbliższym czasie trafić pod obrady Senatu.

Zdaniem komentatorów wokół byłego prezydenta Jeleniej Góry zrobiło się bardzo gorąco.

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