Paweł Kukiz cały połamany! Spadł z drabiny, teraz przekazał ważne informacje

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której głównym zadaniem jest opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej, a jej pierwsze posiedzenie odbędzie się 10 lipca w Belwederze.

Paweł Kukiz doznał poważnych obrażeń (połamana ręka, żebra, wyrostki poprzeczne kręgosłupa) w wyniku upadku z drabiny podczas zbierania wiśni.

Mimo obrażeń, Paweł Kukiz, będący członkiem Rady Nowej Konstytucji, przekazał informację o zbliżającym się pierwszym posiedzeniu tejże Rady, do której dołączył w późniejszym czasie.

Incydent miał miejsce, gdy Paweł Kukiz zajmował się pracami w ogrodzie. Polityk spadł z drabiny podczas zbierania wiśni, co skutkowało poważnymi urazami. Na platformie X (dawniej Twitter) sam zainteresowany opisał swój stan zdrowia, jednocześnie dzieląc się przestrogą.

- A ja w domu... Z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego)… Zrywając wiśnie zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć – napisał Paweł Kukiz.

Pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji

Niezależnie od doznanych obrażeń, Paweł Kukiz przekazał informację o zbliżającym się pierwszym posiedzeniu Rady Nowej Konstytucji. Polityk opublikował treść zaproszenia, które otrzymał od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP.

- W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Karola Nawrockiego zapraszam na uroczystość wręczenia aktów powołania do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pierwsze posiedzenie Rady. Uroczystość wręczenia odbędzie się w dniu 10 lipca br. o godz. 10:00 w Belwederze w Warszawie przy ul. Belwederskiej 54. Posiedzenie odbędzie się po uroczystości wręczenia aktów powołania. Uprzejmie zwracam się z prośbą o przybycie do godziny 9:15 - czytamy.

Rada Nowej Konstytucji - czym jest?

Rada Nowej Konstytucji została powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego 3 maja bieżącego roku. Jej głównym zadaniem jest opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Inicjatywa ta została zapowiedziana przez prezydenta Nawrockiego w jego pierwszym orędziu po objęciu urzędu, co miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Członkowie rady mają wyznaczony czas na zakończenie prac nad projektem do końca obecnej kadencji prezydenta.

W skład Rady weszli m.in.: były europoseł PiS Ryszard Legutko, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, były marszałek Sejmu Marek Jurek, Anna Łabno, były marszałek Sejmu Józef Zych, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. W późniejszym czasie do tego grona dołączył również Paweł Kukiz.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Paweł Kukiz:

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