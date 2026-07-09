Prezydent Czech ocenił obecne relacje polsko-ukraińskie. Dobitne podsumowanie

Prezydent Czech Petr Pavel uważa, że obecne napięcia polsko-ukraińskie są mniej poważne, niż sugerują doniesienia medialne, a przywódcy obu krajów (Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski) rozmawiają i dążą do deeskalacji.

Bezpośrednią przyczyną eskalacji napięć była decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy honorującej Bohaterów UPA.

W odpowiedzi na działania ukraińskie, prezydent Polski Karol Nawrocki cofnął Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, na co Zełenski zareagował zwróceniem odznaczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W trakcie swojej wizyty w Ankarze, prezydent Czech Petr Pavel odniósł się do kwestii relacji polsko-ukraińskich. Poinformował, że odbył dyskusję z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, na temat bieżących napięć. Pavel zaznaczył, że rzeczywisty poziom konfliktu nie jest tak znaczący, jak mogłyby wskazywać liczne doniesienia mediów.

- W naszym interesie nie leży zaostrzanie stosunków między sojusznikami a Ukrainą - zaznaczył.

Prezydent Pavel dodał, że kluczowi przywódcy obu państw, prezydenci Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski, mieli już okazję do bezpośrednich rozmów w sprawie powstałego sporu. Zgodnie z jego relacją, obaj przywódcy wyrazili zgodę co do braku intencji eskalacji konfliktu, a podjęte dyskusje miały na celu deeskalację atmosfery.

- Sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak się ją przedstawia - ocenił, podsumowując własne ustalenia z rozmowy z Karolem Nawrockim i wiedzę na temat międzynarodowych napięć.Zrozumienie Polskich Wrażliwości

Podczas spotkania z mediami, czeski prezydent odniósł się również do polskiej perspektywy historycznej, deklarując zrozumienie dla specyficznych wrażliwości narodowych. Przyznał, że pewne kwestie są dla Polski szczególnie istotne.

- Są dla Polaków sprawy na tyle drażliwe, że nie mogą ich tak po prostu zignorować - uznał Pavel podczas rozmowy z mediami.

Kwestia UPA

W minionych miesiącach, jednym z najbardziej znaczących punktów spornych w relacjach polsko-ukraińskich stała się problematyka upamiętnień dotyczących Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz kontrowersji wokół jej historycznego dziedzictwa. Bezpośrednią przyczyną eskalacji napięć była podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy honorującej Bohaterów UPA.

Reakcja Polski

W odpowiedzi na te działania, polskie władze wyraziły swoje niezadowolenie. Premier Donald Tusk, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz polska dyplomacja publicznie skrytykowali posunięcia strony ukraińskiej. Prezydent Karol Nawrocki również nie krył swojego rozczarowania, informując 19 czerwca o cofnięciu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego przyznawanego obcokrajowcom, prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. W reakcji na to, Zełenski zwrócił odznaczenie do Warszawy, korzystając z usług firmy kurierskiej.

W naszej galerii zobaczysz Wołodymyra Zełenskiego na szczycie NATO w Ankarze:

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Sonda Czy Ukraina powinna wycofać się z decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem „Bohaterów UPA”? Tak, to konieczne dla relacji z Polską Nie, to wewnętrzna sprawa Ukrainy Trudno powiedzieć