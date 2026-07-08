Zaskakujące słowa

Szczyt NATO w Ankarze zakończył się serią ważnych deklaracji dotyczących bezpieczeństwa i zbrojeń. Jednym z najbardziej komentowanych momentów była jednak wypowiedź Donalda Trumpa o Polsce.

Prezydent USA w wyjątkowo ciepłych słowach mówił zarówno o naszym kraju, jak i o prezydencie Karolu Nawrockim.

Trump: Polska radzi sobie świetnie

Podczas konferencji prasowej podsumowującej obrady amerykański przywódca wielokrotnie podkreślał znaczenie sojuszników w NATO. W pewnym momencie zwrócił się także w stronę Polski.

– Robimy to dla Polski. Polska radzi sobie świetnie ze wspaniałym prezydentem – powiedział Donald Trump.

Te słowa natychmiast zwróciły uwagę mediów, bo były jedną z najmocniejszych publicznych pochwał skierowanych pod adresem Karola Nawrockiego od czasu objęcia przez niego urzędu.

Wielkie pieniądze na obronność

Trump przekonywał, że państwa NATO coraz poważniej traktują swoje zobowiązania dotyczące wydatków na obronność. Jak podkreślił, wiele krajów zbliża się do celu przeznaczania 5 proc. PKB na wojsko.

Prezydent USA przypomniał również, że to Stany Zjednoczone pozostają największym płatnikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Według niego wydatki obronne państw NATO mają w przyszłości przekroczyć bilion dolarów rocznie.

Nowa rakietowa współpraca

Podczas szczytu ogłoszono także ważne porozumienie zbrojeniowe. Amerykański gigant Lockheed Martin i niemiecki Rheinmetall połączą siły przy produkcji systemów rakietowych ATACMS.

To uzbrojenie odgrywa coraz większą rolę w obecnych konfliktach i jest postrzegane jako jeden z kluczowych elementów wzmacniania potencjału obronnego państw NATO.

„Sir, kochamy cię”

Trump nie byłby sobą, gdyby nie dodał kilku barwnych komentarzy. Opowiadając o kulisach rozmów z liderami państw Sojuszu, zdradził, że niektórzy mieli zwracać się do niego słowami: „Sir, kochamy cię”.

– Dorośli ludzie tak mówią. Czyż to nie miłe? Może w ten sposób próbują coś u mnie ugrać – żartował prezydent USA.

Zachwycony Turcją i Erdoganem

Nie zabrakło także pochwał dla gospodarza wydarzenia. Trump nazwał prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana „wielkim przywódcą” i „wspaniałym człowiekiem”. Komplementował również turecką infrastrukturę, lotniska oraz specjalnie przygotowany terminal dla uczestników szczytu.

Zdaniem analityków po zakończeniu spotkania w Ankarze Donald Trump wysłał jasny sygnał. Polska pozostaje ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych, a Karol Nawrocki może liczyć na przychylność amerykańskiego prezydenta.

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