Trump ogłasza przełom dla Ukrainy. „Zróbcie je sami”

Donald Trump ogłosił przełomową decyzję w sprawie Patriotów dla Ukrainy, która może radykalnie zmienić strategię obrony powietrznej.

Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot na własnym terytorium, co ma raz na zawsze zakończyć problem niedoborów.

Sprawdź, co dokładnie oznacza ta deklaracja dla przyszłości wojny w Ukrainie i jak wpłynie na globalne dostawy uzbrojenia.

Trump mówi o licencji dla Ukrainy

Donald Trump spotkał się w środę z Wołodymyrem Zełenskim i ogłosił decyzję, która może mieć duże znaczenie dla ukraińskiej obrony powietrznej. Chodzi o rakiety do systemów Patriot, o które Kijów od dawna zabiega u sojuszników. Prezydent USA zapowiedział, że Ukraina ma otrzymać licencję na ich produkcję na własnym terytorium.

- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego. - W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: "Zróbcie je sami" - dodał.

Kijów chce produkować rakiety u siebie

Dla Ukrainy sprawa Patriotów ma kluczowe znaczenie. Rosja regularnie uderza w ukraińskie miasta rakietami i dronami, a systemy obrony powietrznej są jednym z najważniejszych elementów ochrony ludności cywilnej oraz infrastruktury.

Trump zasugerował, że produkcja na miejscu mogłaby ograniczyć problem zbyt małej liczby dostarczanych rakiet. Ukraina od miesięcy przekonuje, że potrzebuje większych zdolności obronnych i większej przewidywalności dostaw.

Prezydent USA odniósł się też do ukraińskich ataków na cele znajdujące się na terytorium Rosji. Ocenił, że są one „eskalacją”, ale mogą też przyspieszyć zakończenie wojny.

W Polsce trwa spór o Patrioty

Deklaracja Trumpa pada w momencie, gdy w Polsce rozgorzała polityczna awantura wokół pomocy wojskowej dla Ukrainy. Chodzi o pociski do systemów Patriot, które Polska przekazała Kijowowi.

Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego twierdziło, że nie miało informacji o tej donacji. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że tego typu decyzje nie zapadają bez wojskowych analiz.

- Żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy to, co możemy przekazać - zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz tłumaczy decyzję

Minister obrony przekazał, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot została podjęta po konsultacjach z sojusznikami. Według niego chodziło m.in. o prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie gen. Alexusa Grynkewicha.

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że przekazana liczba pocisków nie uderza w bezpieczeństwo Polski. Jak mówił, był to „margines naszych zdolności” i „nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski”. Sprawa Patriotów może jednak wrócić w Sejmie. Klub PiS chce dodatkowego posiedzenia izby w tej sprawie.

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