Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim? Odbyli rozmowę w Ankarze

Prezydenci Polski Karol Nawrocki i Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbyli krótką rozmowę w Ankarze, uzgadniając próbę dopasowania harmonogramów na kolejne spotkanie, co świadczy o kontynuacji dialogu pomimo istniejących napięć bilateralnych.

Dialog między Polską a Ukrainą będzie kontynuowany pomimo istniejących napięć bilateralnych, głównie ze względu na wspólne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej.

Prezydent Nawrocki podkreślił niezmienne stanowisko Polski w kwestii sporów historycznych, w tym braku tolerancji dla gloryfikowania żołnierzy UPA odpowiedzialnych za zbrodnie, co jest źródłem obecnych napięć, szczególnie po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.

Podczas szczytu NATO w Ankarze we wtorek, doszło do krótkiego spotkania prezydentów Polski Karola Nawrockiego i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zgodnie z informacją przekazaną w środę przez Dmytro Łytwyna, doradcę prezydenta Ukrainy ds. komunikacji, obaj liderzy „spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć”.

Karol Nawrocki, zapytany o charakter wtorkowych rozmów, określił je jako "kurtuazyjne". Podkreślił, że mimo niezmienionego stanowiska Polski w kwestiach budzących dwustronne napięcia, dialog pozostaje kluczowy.

- Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych - przekazał.

Karol Nawrocki jednocześnie jasno zaznaczył, że jego stanowisko w kwestii sporów historycznych między Polską a Ukrainą pozostaje niezmienne.

- Uważam, że Polska i cała Europa nie mogą tolerować gloryfikowania żołnierzy UPA odpowiedzialnych za śmierć 120 000 Polaków. Ale to nie wyklucza naszego dialogu – dodał, podkreślając jednocześnie gotowość do kontynuacji rozmów.

Napięcia polsko-ukraińskie

Ostatnie miesiące przyniosły wzrost napięć w relacjach dwustronnych, głównie za sprawą różnic w interpretacji historii. Głównym punktem spornym jest kwestia upamiętniania Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz postaci z nią związanych. Eskalację tych napięć spowodowała decyzja prezydenta Zełenskiego z końca maja, dotycząca nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia Bohaterów UPA.

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Sonda Czy Ukraina powinna wycofać się z decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem „Bohaterów UPA”? Tak, to konieczne dla relacji z Polską Nie, to wewnętrzna sprawa Ukrainy Trudno powiedzieć