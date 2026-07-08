Minister zdrowia zapowiada poważne reformy. Co ma się zmienić?

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła konieczność wprowadzenia głębokich reform w polskiej służbie zdrowia, wynikającą z długotrwałego braku politycznej zgody na zmiany, z celem przywrócenia pacjenta do centrum systemu.

Zapowiedziano wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego, ustalając proponowaną stawkę na 240 zł brutto za godzinę pracy.

Wprowadzone zostaną również zmiany w zasadach zatrudnienia, obligujące pracowników medycznych do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym, głównym szpitalu, a dodatkowa praca w innych placówkach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.

Podczas konferencji prasowej minister Sobierańska-Grenda podkreśliła konieczność wprowadzenia głębokich reform w polskiej służbie zdrowia, wskazując na długotrwały brak politycznej zgody na niezbędne modyfikacje. Zaznaczyła, że jej celem jest wysłanie jasnego sygnału do społeczeństwa.

- Przez wiele lat brakowało politycznej zgody na potrzebne zmiany – powiedziała.

Minister odniosła się również do bieżących obaw pacjentów, pytając retorycznie o ich miejsce w systemie.

- W ostatnich tygodniach wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, czy w polskim systemie ochrony zdrowia wciąż najważniejsze miejsce zajmuje pacjent. Czy jest w nim przestrzeń dla rzetelnej pracy, uczciwych zasad i codziennego wysiłku tysięcy osób, które budują ten system – mówiła minister zdrowia.

W swoim wystąpieniu Sobierańska-Grenda wyraziła uznanie dla personelu medycznego i administracyjnego.

- Polska ochronę zdrowia tworzą ludzie, którzy są na co dzień odpowiedzialni i zaangażowani. Każdego dnia personel medyczny, administracyjny, urzędnicy, opiekunowie medyczni wykonują swoją pracę z poczuciem misji i odpowiedzialności – podkreśliła.

Wdrażanie reform

Polityk poinformowała, że zespół ekspertów Ministerstwa Zdrowia przez wiele miesięcy pracował nad reformami, które obecnie przyjmują formę gotowych rozwiązań legislacyjnych. Część z nich została już wdrożona, inne są w trakcie realizacji.

- Część z tych aktów reform zostało już wdrożonych, część jest na etapie wdrażania – zaznaczyła.

Jako przykład postępów, minister wskazała na ustawę umożliwiającą gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL oraz prawa wykonywania zawodu, która oczekuje już jedynie na podpis prezydenta.

- Pierwszy krok został już wykonany. Ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL, prawa wykonywania zawodu czeka już jedynie na podpis prezydenta – poinformowała minister zdrowia.

Zmiany w wynagrodzeniach i zatrudnieniu

Wśród zapowiedzianych zmian znalazły się konkretne propozycje dotyczące regulacji płacowych i zasad zatrudnienia dla personelu medycznego. Planowane jest wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Proponowana przez ministerstwo stawka to 240 zł brutto za godzinę pracy.

Ponadto, pracownicy medyczni będą zobowiązani do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym, głównym szpitalu. W przypadku chęci podjęcia dodatkowej pracy w innych placówkach, konieczne będzie uzyskanie zgody od podstawowego pracodawcy.

- Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy – wyjaśniła.

W naszej galerii zobaczysz Jolantę Sobierańską-Grendę:

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Sonda Czy rząd zdąży jeszcze przeprowadzić realną reformę służby zdrowia? Tak, jest jeszcze czas Nie, dwa lata zostały stracone Zmiany będą, ale dopiero w kolejnej kadencji Nie mam zdania