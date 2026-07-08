Marek Sawicki ostro uderza w Czarnka. "To jest zwyczajne polityczne szalbierstwo". Poszło o rakiety dla Ukrainy

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-07-08 11:09

Emocje wokół przekazania Polsce przez sojuszników kilku rakiet do systemów Patriot dla Ukrainy nie opadają. Po ostrych słowach Przemysława Czarnka, który skrytykował decyzję o przekazaniu części rakiet Ukrainie, równie mocno odpowiedział marszałek senior Marek Sawicki. Polityk PSL nie tylko zarzucił byłemu ministrowi edukacji manipulację, ale również stwierdził, że profesor nie powinien posługiwać się takim językiem.

Marszałek senior Marek Sawicki w ciemnej marynarce z wpiętą koniczynką. O sporze z Przemysławem Czarnkiem pisze SE Polityka.
Autor: SE/Marek Kudelski
  • Marszałek senior Marek Sawicki ostro reaguje na krytykę Przemysława Czarnka dotyczącą przekazania rakiet Patriot Ukrainie, podnosząc kwestię odpowiedzialności za słowo.
  • Polityk PSL zarzuca byłemu ministrowi "polityczne szalbierstwo" i manipulację, wskazując na hipokryzję w twierdzeniach o osłabieniu bezpieczeństwa Polski.
  • Sprawdź, dlaczego Sawicki zarzuca PiS "biegnięcie w stronę Putina" i wykorzystywanie bezpieczeństwa dla bieżącej walki politycznej.

Marek Sawicki w rozmowie z Markiem Balawajdrem w „Porannym Ringu” podkreślił, że od osoby posiadającej tytuł profesora oczekuje szczególnej odpowiedzialności za słowo.

-Panie redaktorze, to jest profesor? Od profesora, od akademika wymagam jednak dotrzymywania przysięgi, jaką składamy choćby wtedy, kiedy odbieramy dyplom doktora. A pan profesor zwyczajnie, cynicznie, dla interesu partyjnego i osobistego posługuje się, że tak powiem, manipulacją i totalnym kłamstwem - podsumował

Według marszałka seniora twierdzenie, że przekazanie kilku rakiet osłabi bezpieczeństwo Polski, nie ma żadnego uzasadnienia: 

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- Jeśli Przemysław Czarnek uważa, że kilka rakiet przekazanych Ukrainie osłabiło nasze bezpieczeństwo, no to jest wyraźnym hipokrytą, bo przekazali sprzęt wojskowy ponad 15 miliardów złotych i nikt z nas nie krytykował ich za to, że pomagając Ukrainie bronią Europy i Polski przed agresją rosyjską - mówił.

Sawicki przypomniał, że przekazanie rakiet było odpowiedzią na apel sojuszników z NATO i Stanów Zjednoczonych, które po intensywnym wykorzystaniu własnych zapasów potrzebowały wsparcia państw europejskich.

W rozmowie polityk PSL przekonywał również, że obecne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest sprzeczne z działaniami podejmowanymi przez tę partię, gdy sprawowała władzę, a wykorzystywanie spraw bezpieczeństwa państwa do bieżącej walki politycznej jest szczególnie niebezpieczne. Na koniec rozmowy marszałek senior poszedł jeszcze dalej, zarzucając PiS zmianę kierunku politycznej narracji.

- Dzisiaj widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość biegnie zwyczajnie w stronę Putina - powiedział. 

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MAREK SAWICKI