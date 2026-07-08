Marek Sawicki ostro uderza w Czarnka. "To jest zwyczajne polityczne szalbierstwo". Poszło o rakiety dla Ukrainy

Marszałek senior Marek Sawicki ostro reaguje na krytykę Przemysława Czarnka dotyczącą przekazania rakiet Patriot Ukrainie, podnosząc kwestię odpowiedzialności za słowo.

Polityk PSL zarzuca byłemu ministrowi "polityczne szalbierstwo" i manipulację, wskazując na hipokryzję w twierdzeniach o osłabieniu bezpieczeństwa Polski.

Sprawdź, dlaczego Sawicki zarzuca PiS "biegnięcie w stronę Putina" i wykorzystywanie bezpieczeństwa dla bieżącej walki politycznej.

Marek Sawicki w rozmowie z Markiem Balawajdrem w „Porannym Ringu” podkreślił, że od osoby posiadającej tytuł profesora oczekuje szczególnej odpowiedzialności za słowo.

-Panie redaktorze, to jest profesor? Od profesora, od akademika wymagam jednak dotrzymywania przysięgi, jaką składamy choćby wtedy, kiedy odbieramy dyplom doktora. A pan profesor zwyczajnie, cynicznie, dla interesu partyjnego i osobistego posługuje się, że tak powiem, manipulacją i totalnym kłamstwem - podsumował

Według marszałka seniora twierdzenie, że przekazanie kilku rakiet osłabi bezpieczeństwo Polski, nie ma żadnego uzasadnienia:

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- Jeśli Przemysław Czarnek uważa, że kilka rakiet przekazanych Ukrainie osłabiło nasze bezpieczeństwo, no to jest wyraźnym hipokrytą, bo przekazali sprzęt wojskowy ponad 15 miliardów złotych i nikt z nas nie krytykował ich za to, że pomagając Ukrainie bronią Europy i Polski przed agresją rosyjską - mówił.

Sawicki przypomniał, że przekazanie rakiet było odpowiedzią na apel sojuszników z NATO i Stanów Zjednoczonych, które po intensywnym wykorzystaniu własnych zapasów potrzebowały wsparcia państw europejskich.

W rozmowie polityk PSL przekonywał również, że obecne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest sprzeczne z działaniami podejmowanymi przez tę partię, gdy sprawowała władzę, a wykorzystywanie spraw bezpieczeństwa państwa do bieżącej walki politycznej jest szczególnie niebezpieczne. Na koniec rozmowy marszałek senior poszedł jeszcze dalej, zarzucając PiS zmianę kierunku politycznej narracji.

- Dzisiaj widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość biegnie zwyczajnie w stronę Putina - powiedział.