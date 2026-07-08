Radosław Sikorski składa hołd "królowej Europy". O co chodzi?

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował na platformie X zdjęcie z premier Włoch Giorgią Meloni, opatrując je opisem "Hołd 'królowej Europy'".

Wpis Sikorskiego był nawiązaniem do niedawnego sporu między Giorgią Meloni a Donaldem Trumpem, w którym Trump twierdził, że Meloni "błagała go o zdjęcie", czemu ona stanowczo zaprzeczyła.

Giorgia Meloni odgrywa coraz większą rolę na europejskiej scenie politycznej, a jej partia Bracia Włosi, która ewoluowała z ugrupowania skrajnie prawicowego na prawicowe, należy do frakcji ECR, podobnie jak polskie PiS.

Radosław Sikorski zamieścił na platformie X fotografię, na której pozuje z premier Włoch Giorgią Meloni. Do zdjęcia dołączył krótki, lecz wymowny komentarz: "Hołd 'królowej Europy'". Wpis ten odnosił się do szeroko komentowanego w mediach konfliktu pomiędzy włoską premier a byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Użyte przez polityka określenie stanowiło bezpośrednie nawiązanie do niedawnego konfliktu między premier Meloni a byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Pochodzi ono od belgijskiego ministra obrony Theo Franckena, który nazwał włoską polityk "królową centroprawicy w Europie", stając tym samym w jej obronie.

Spór rozpoczął się, gdy Donald Trump opublikował zdjęcie Giorgii Meloni, dodając komentarz "potrzebny zakaz zbliżania się". Były prezydent USA utrzymywał, że Meloni "błagała go o zdjęcie" i "było mu jej żal". W odpowiedzi premier Włoch stanowczo zdementowała te doniesienia, stwierdzając, że amerykański prezydent "zmyślił historię".

Meloni w polityce Europejskiej

Giorgia Meloni jest liderką partii Bracia Włosi. Ugrupowanie to w przeszłości było określane jako skrajnie prawicowe, głównie ze względu na swoje korzenie wywodzące się z neofaszystowskiego Sojuszu Narodowego. Z biegiem czasu partia ewoluowała, a obecnie jest powszechnie uznawana za ugrupowanie prawicowe. Na forum Parlamentu Europejskiego Bracia Włosi należą do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której afiliowani są również europosłowie polskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Giorgia Meloni, odgrywająca coraz większą rolę na europejskiej scenie politycznej, była do niedawna postrzegana jako polityk utrzymujący dobre relacje z Donaldem Trumpem, co nadaje kontekst niedawnym tarciom. Jej pozycja polityczna umacnia się, a jej wpływ na kształtowanie polityki europejskiej jest coraz bardziej widoczny.

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