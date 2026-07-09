Któremu prezydentowi Polacy ufali najbardziej? Ostatnie miejsce zaskakuje

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-09 11:11

Najnowszy sondaż ujawnia, kto cieszy się największym zaufaniem Polaków spośród wszystkich prezydentów III Rzeczypospolitej. Lider może pochwalić się dużą przewagą nad konkurentami, a ostatnie miejsce może zaskoczyć wiele osób. Jak wyglądają odpowiedzi Polaków?

Byli i obecny prezydenci: Komorowski, Duda, Kwaśniewski i Wałęsa. O rankingu zaufania przeczytasz na SE Polityka.
Autor: MARCIN GADOMSKI, ARTUR HOJNY, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS, AP/SOKOŁOWSKI
  • Aleksander Kwaśniewski zajął pierwsze miejsce w badaniu zaufania do prezydentów III RP.
  • Na drugiej pozycji uplasował się Lech Kaczyński a tuż za nim Karol Nawrocki z bardzo niewielką różnicą między nimi.
  • Andrzej Duda uzyskał bardzo niski wynik zaufania, zaledwie 2,4%, co stawia go na jednym z ostatnich miejsc w zestawieniu, przewyższając jedynie Wojciecha Jaruzelskiego.

W sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano, któremu prezydentowi III RP po 1989 roku respondenci ufali najbardziej. Pierwsze miejsce zajął Aleksander Kwaśniewski, który sprawował urząd w latach 1995–2005. Były prezydent uzyskał aż 42,5 procent wskazań, co stanowi wynik niemal trzykrotnie wyższy niż u polityka zajmującego drugą pozycję.

Na drugiej pozycji uplasował się Lech Kaczyński, który sprawował urząd w latach 2005–2010 i zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, z poparciem 14,8 procent respondentów. Tuż za nim, z wynikiem 14,3 procent, wymieniono obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Różnica między tymi dwoma wynikami wynosi zaledwie pół punktu procentowego, co mieści się w granicach błędu statystycznego.

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Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajęli Bronisław Komorowski, którego wskazało 6,2 procent ankietowanych, oraz Lech Wałęsa z wynikiem 4,1 procent. Ostatnie miejsce w zestawieniu zajął Wojciech Jaruzelski, z wynikiem 0,2 procent.

Sondaż uwzględnił również odpowiedzi osób, które nie wskazały żadnego konkretnego prezydenta. Opcję „żaden z nich” wybrało 6,7 procent respondentów, natomiast 8,8 procent badanych zaznaczyło „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Ostatnie miejsce Dudy

Jednym z najbardziej wyróżniających się aspektów badania jest wyjątkowo niski wynik zaufania dla Andrzeja Dudy. Były prezydent, sprawujący urząd przez dwie kadencje w latach 2015- 2025 roku, został wskazany jako najbardziej godny zaufania przez zaledwie 2,4 procent respondentów. Jest to jeden z najniższych wyników w całym zestawieniu, przewyższający jedynie rezultat Wojciecha Jaruzelskiego (0,2 procent).

Dodatkowo, warto zauważyć, że znaczna część badanych czyli 15,5 procent, nie wskazała żadnego z wymienionych prezydentów lub nie miała wyrobionego zdania na ten temat.

W naszej galerii zobaczysz wizytę Aleksandra Kwaśniewskiego u fryzjera:

Aleksander Kwaśniewski u fryzjera
Galeria zdjęć 27
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