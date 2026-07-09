Ruszyła fala dezinformacji

W związku ze zbliżającą się rocznicą zbrodni wołyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało specjalny komunikat.

Resort ostrzega, że w internecie coraz częściej pojawiają się treści mające wprowadzać odbiorców w błąd i wywoływać skrajne emocje.

Ministerstwo ostrzega przed internetową manipulacją

Jak podkreśla resort kultury i dziedzictwa narodowego, wydarzenia o ogromnym znaczeniu historycznym bardzo często stają się celem działań dezinformacyjnych. Tym razem chodzi o obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Resort zwraca uwagę, że w przestrzeni medialnej pojawiają się materiały o silnym ładunku emocjonalnym, które mogą być sztucznie promowane przez boty oraz fałszywe konta w mediach społecznościowych.

Boty mają podsycać emocje

Według ministerstwa celem takich działań może być pogłębianie społecznych podziałów, wywoływanie napięć oraz osłabianie zaufania do instytucji państwowych.

– Zwracamy uwagę na próby dezinformacji, manipulowania przekazem oraz sztucznego wzmacniania emocjonalnych treści za pośrednictwem zautomatyzowanych kont i fałszywych profili – podkreślono w komunikacie.

Dlatego urzędnicy apelują do Polaków, by zachowali szczególną ostrożność wobec sensacyjnych informacji i każdą wiadomość sprawdzali w kilku wiarygodnych źródłach.

Krwawa niedziela zmieniła historię

Kulminacją zbrodni wołyńskiej była tzw. krwawa niedziela z 11 lipca 1943 roku. Tego dnia oddziały UPA zaatakowały dziesiątki polskich miejscowości na Wołyniu. Według historyków życie straciło około 100 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i osób starszych.

Do mordów dochodziło nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej oraz na terenach dzisiejszych województw lubelskiego i podkarpackiego.

Pamięć oparta na faktach

Ministerstwo podkreśla, że pamięć o ofiarach powinna opierać się na faktach, szacunku i odpowiedzialnej debacie publicznej. Właśnie dlatego urzędnicy apelują o rozwagę w sieci i nieuleganie emocjonalnym przekazom, których źródło może być nieznane lub niewiarygodne.

Przypomnijmy, że od 2025 roku 11 lipca jest oficjalnie Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

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