Manipulacje wokół zbrodni wołyńskiej. Rząd wydał pilny apel do Polaków

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-09 21:29

Tuż przed obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej Ministerstwo Kultury bije na alarm. W sieci mają pojawiać się fałszywe profile, boty i zmanipulowane treści, które mogą podsycać emocje i dzielić Polaków. Resort apeluje o ostrożność i sprawdzanie informacji przed ich udostępnieniem.

Pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej i komunikat resortu o dezinformacji. O apelu rządu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Shutterstock, MKiDZN, IPN/ Materiały prasowe

Ruszyła fala dezinformacji

W związku ze zbliżającą się rocznicą zbrodni wołyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało specjalny komunikat.

Resort ostrzega, że w internecie coraz częściej pojawiają się treści mające wprowadzać odbiorców w błąd i wywoływać skrajne emocje.

Ministerstwo ostrzega przed internetową manipulacją

Jak podkreśla resort kultury i dziedzictwa narodowego, wydarzenia o ogromnym znaczeniu historycznym bardzo często stają się celem działań dezinformacyjnych. Tym razem chodzi o obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Resort zwraca uwagę, że w przestrzeni medialnej pojawiają się materiały o silnym ładunku emocjonalnym, które mogą być sztucznie promowane przez boty oraz fałszywe konta w mediach społecznościowych.

Boty mają podsycać emocje

Według ministerstwa celem takich działań może być pogłębianie społecznych podziałów, wywoływanie napięć oraz osłabianie zaufania do instytucji państwowych.

Zwracamy uwagę na próby dezinformacji, manipulowania przekazem oraz sztucznego wzmacniania emocjonalnych treści za pośrednictwem zautomatyzowanych kont i fałszywych profili – podkreślono w komunikacie.

Dlatego urzędnicy apelują do Polaków, by zachowali szczególną ostrożność wobec sensacyjnych informacji i każdą wiadomość sprawdzali w kilku wiarygodnych źródłach.

Krwawa niedziela zmieniła historię

Kulminacją zbrodni wołyńskiej była tzw. krwawa niedziela z 11 lipca 1943 roku. Tego dnia oddziały UPA zaatakowały dziesiątki polskich miejscowości na Wołyniu. Według historyków życie straciło około 100 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i osób starszych.

Do mordów dochodziło nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej oraz na terenach dzisiejszych województw lubelskiego i podkarpackiego.

Pamięć oparta na faktach

Ministerstwo podkreśla, że pamięć o ofiarach powinna opierać się na faktach, szacunku i odpowiedzialnej debacie publicznej. Właśnie dlatego urzędnicy apelują o rozwagę w sieci i nieuleganie emocjonalnym przekazom, których źródło może być nieznane lub niewiarygodne.

Przypomnijmy, że od 2025 roku 11 lipca jest oficjalnie Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

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