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Ruszyła fala dezinformacji
W związku ze zbliżającą się rocznicą zbrodni wołyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało specjalny komunikat.
Resort ostrzega, że w internecie coraz częściej pojawiają się treści mające wprowadzać odbiorców w błąd i wywoływać skrajne emocje.
Ministerstwo ostrzega przed internetową manipulacją
Jak podkreśla resort kultury i dziedzictwa narodowego, wydarzenia o ogromnym znaczeniu historycznym bardzo często stają się celem działań dezinformacyjnych. Tym razem chodzi o obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
Resort zwraca uwagę, że w przestrzeni medialnej pojawiają się materiały o silnym ładunku emocjonalnym, które mogą być sztucznie promowane przez boty oraz fałszywe konta w mediach społecznościowych.
Boty mają podsycać emocje
Według ministerstwa celem takich działań może być pogłębianie społecznych podziałów, wywoływanie napięć oraz osłabianie zaufania do instytucji państwowych.
– Zwracamy uwagę na próby dezinformacji, manipulowania przekazem oraz sztucznego wzmacniania emocjonalnych treści za pośrednictwem zautomatyzowanych kont i fałszywych profili – podkreślono w komunikacie.
Dlatego urzędnicy apelują do Polaków, by zachowali szczególną ostrożność wobec sensacyjnych informacji i każdą wiadomość sprawdzali w kilku wiarygodnych źródłach.
Krwawa niedziela zmieniła historię
Kulminacją zbrodni wołyńskiej była tzw. krwawa niedziela z 11 lipca 1943 roku. Tego dnia oddziały UPA zaatakowały dziesiątki polskich miejscowości na Wołyniu. Według historyków życie straciło około 100 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i osób starszych.
Do mordów dochodziło nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej oraz na terenach dzisiejszych województw lubelskiego i podkarpackiego.
Pamięć oparta na faktach
Ministerstwo podkreśla, że pamięć o ofiarach powinna opierać się na faktach, szacunku i odpowiedzialnej debacie publicznej. Właśnie dlatego urzędnicy apelują o rozwagę w sieci i nieuleganie emocjonalnym przekazom, których źródło może być nieznane lub niewiarygodne.
Przypomnijmy, że od 2025 roku 11 lipca jest oficjalnie Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
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