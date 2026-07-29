PiS traci na rozłamie! Fatalna wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego

Z partii odeszło 40 posłów, jeden senator oraz trzech eurodeputowanych, w tym Mateusz Morawiecki, po tym jak odmówił rozwiązania stowarzyszenia "Rozwój Plus", co potwierdza realny podział w ugrupowaniu.

Większość badanych uważa, że PiS straci na odejściu byłego premiera. Dodatkowo, hipotetyczny start formacji "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego powoduje spadek poparcia dla PiS.

Hipotetyczna partia Mateusza Morawieckiego uzyskała 4,90% poparcia, plasując się tuż pod progiem wyborczym i czerpiąc elektorat bezpośrednio ze skrzydeł Zjednoczonej Prawicy.

Czy PiS po odejściu byłego premiera zyska czy straci w sondażach? Aż 57 proc. badanych uważa, że PiS na tym straci, zdaniem 31 proc. respondentów ani nie zyska, ani nie straci, a tylko 12 proc. przewiduje zyski poparcia. W naszym poprzednim sondażu zaprezentowano zmodyfikowaną listę z hipotetycznym startem stowarzyszenia lub partii Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Formacja ta uzyskała 4,90 proc. głosów, co plasuje ją o włos od progu wyborczego.

PiS traci najwięcej na wejściu tego projektu – poparcie spada o 2,62 pkt. proc., z 24,14 proc. do 21,52 proc. Potencjalny elektorat Rozwoju Plus wywodzi się bezpośrednio ze skrzydeł Zjednoczonej Prawicy. Z kolei KO w drugim wariancie traci 0,99 pkt. proc., ale utrzymuje bezpieczną pozycję lidera z wynikiem 31,76 proc. i powiększa przewagę nad PiS do ponad 10 pkt. proc. Pojawienie się nowej inicjatywy spycha Partię Razem poniżej progu z 4,99 proc. na 4,73 proc. Po prawej stronie ugrupowanie Grzegorza Brauna zyskuje 0,44 pkt. proc., a Konfederacja traci 0,45 pkt. proc.

Rozłam w PiS

W PiS wybuchł poważny kryzys wewnętrzny. Jarosław Kaczyński postawił bezwzględne żądanie rozwiązania stowarzyszenia powołanego przez Mateusza Morawieckiego, które zrzeszało około 40 posłów oraz wielu lokalnych działaczy PiS. Prezes partii wyznaczył ostateczny termin na spełnienie tego warunku, który minął w czwartek o północy. Prezezs ugrupowania ogłosił, że kilkudziesięciu parlamentarzystów formacji, w tym sam Mateusz Morawiecki, zrezygnowało z członkostwa. Sytuacja ta jednoznacznie potwierdza realny podział w ugrupowaniu. Konsekwencje tego zdarzenia były tematem specjalnego wydania programu "Stan Wyjątkowy".

Cała sprawa znalazła swój finał wraz z wygaśnięciem terminu na opuszczenie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Z partii odchodzi 40 posłów, jeden senator oraz trzech eurodeputowanych. Prezes PiS precyzyjnie wskazał genezę rozłamu, twierdząc, że były premier odmówił demontażu własnych struktur.

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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