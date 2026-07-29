Tusk po spotkaniu z Zełenskim. Na stole inwestycje i tarcza obronna

Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który wracał z ważnych rozmów w Waszyngtonie.

Zełenski poinformował Tuska o przebiegu swoich spotkań w Waszyngtonie, w tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wśród tematów rozmów znalazły się kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, co podkreśla wzajemne zaangażowanie gospodarcze.

Kluczowym punktem było omówienie współpracy antybalistycznej oraz dalszego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem.

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Środowy wieczór przyniósł ważne wydarzenie. Do Lublina, prosto zza oceanu, przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbyło się w środę wieczorem w Lublinie i było poświęcone kluczowym kwestiom dla obu państw. Polski przystanek był ostatnim etapem podróży ukraińskiego przywódcy, który wracał z Waszyngtonu. W Stanach Zjednoczonych spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a także wziął udział w uroczystościach pogrzebowych senatora Lindseya Grahama, znanego z silnego wsparcia dla Kijowa. To właśnie relacja z tych rozmów była jednym z głównych punktów lubelskiego spotkania.

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Kluczowym tematem rozmów były przyszłe polskie inwestycje w Ukrainie, które mają stać się fundamentem odbudowy kraju i szansą dla naszych przedsiębiorców. Drugim filarem jest bezpieczeństwo – współpraca przy tworzeniu tarczy antybalistycznej to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Spotkanie, choć krótkie, wysyła jasny sygnał: strategiczne partnerstwo Warszawy i Kijowa zacieśnia się, wykraczając daleko poza bieżącą pomoc.

Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. – napisał premier Donald Tusk.

Prezydent @ZelenskyyUa poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 29, 2026