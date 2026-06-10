Włodzimierz Czarzasty o kandydatce Lewicy na prezydenta Krakowa. Nie ma wątpliwości

- Posłanka Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy oficjalnie ogłosiła swój start w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa.
- W swoim programie wyborczym skupia się na rozwiązaniu kluczowych problemów miasta, takich jak deficyt budżetowy, rozwój komunikacji miejskiej, rosnące ceny mieszkań, "patodeweloperka" oraz niekontrolowany rynek najmu krótkoterminowego.
- Kandydatura Gosek-Popiołek cieszy się silnym poparciem Nowej Lewicy, a Włodzimierz Czarzasty podkreśla jej wieloletnie zaangażowanie w obronę dziedzictwa, przyrody i mieszkańców Krakowa, traktując miasto jako wspólnotę, a nie produkt.
Posłanka Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy oficjalnie ogłosiła swój start w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydatura wzbogaca spektrum polityczne ubiegające się o to stanowisko, wnosząc perspektywę ugrupowania lewicowego do debaty o przyszłości miasta.
W swoim programie wyborczym polityczka zidentyfikowała szereg kluczowych problemów i obszarów, które wymagają pilnej uwagi w zarządzaniu miastem. Wśród wyzwań, którymi polityczka zamierza się zająć w przypadku objęcia urzędu, wymieniła deficyt budżetowy miasta, plany inwestycyjne i ich efektywność, rozwój komunikacji miejskiej oraz kształtowanie cen biletów. Zwróciła również uwagę na rosnące ceny mieszkań, wzrost kosztów życia dla mieszkańców, zjawisko tzw. "patodeweloperki" oraz niekontrolowany rynek najmu krótkoterminowego.
Czarzasty o Gosek-Popiołek
W rozmowie z nami Włodzimierz Czarzasty wypowiedział się na temat kandydatki z Lewicy.
- Daria Gosek-Popiołek już drugą kadencję reprezentuje w Sejmie Kraków, który kocha i w którym wychowuje swoje dzieci. Jest po prostu dobrą i pracowitą posłanką. Mieszkańcy znają ją od lat z zaangażowania w obronę dziedzictwa kulturowego Krakowa, obronę przyrody i stanie zawsze po stronie ludzi. W Krakowie to szczególnie ważne, bo głos inwestorów i deweloperów był tam przez dekady głośniejszy od głosu mieszkańców. Realny dialog z nimi na temat rozwoju miasta w kontekście jakości życia, zieleni, transportu, usług, lokalnej przedsiębiorczości - to jej dewiza i codzienność - powiedział.
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Jak stwierdził, wybór był prosty, bowiem rosnąca rozpoznawalność i zaangażowanie Darii Gosek-Popiołek czyni z niej świetną kandydatkę.
- Na poziomie parlamentarnym Daria od dawna walczy o ważną dla Krakowa opłatę turystyczną. Dla niej miasto to wspólnota, nie produkt. Jeśli dołożyć do tego jej rosnącą rozpoznawalność i poparcie w Krakowie, nie powinno dziwić, że Rada Wojewódzka Nowej Lewicy jednogłośnie podjęła decyzję o udzieleniu jej poparcia w tych wyborach. Od początku mówiłem, że Lewica wystawi w tych wyborach własną kandydaturę. Nie musieliśmy się długo zastanawiać, bo jesteśmy pewni Darii Gosek-Popiołek, jej pozycji w Krakowie i miejsca w sercu mieszkańców. Swoją kampanię zainaugurowała w Krakowie i wierzę, że poprą ją Krakowianki i Krakowianie - ocenił.
Pozostali kandydaci
Nadchodzące wybory na prezydenta Krakowa zapowiadają się jako zacięta rywalizacja. Stanowisko prezydenta Krakowa, zajmowane przez wiele lat przez Jacka Majchrowskiego, który tym razem nie ubiega się o reelekcję, otwiera pole dla nowych kandydatów. Dotychczas swoje kandydatury zgłosili Aleksandra Owca z Razem, Michał Drewnicki z PiS, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji oraz Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Wśród ogłoszonych kandydatów znaleźli się również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz Marianna Schreiber.
W naszej galerii zobaczysz Darię Gosek-Popiołek: