Ziobro zareagował po wpisie Tuska. Użył mocnych słów na "p" i "k" pod adresem polskiego premiera

Donald Tusk w niedzielę (22 marca) odniósł się do medialnych doniesień na temat Węgier i Rosji: - Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba - napisał na portalu X premier Donald Tusk. W ten sposób skomentował informacje amerykańskiego dziennika „The Washington Post”, że minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto regularnie dzwonił do Rosji w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej. Po co? Aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi relacje na żywo z prowadzonych rozmów.

ZOBACZ: Nowe zdjęcia Ziobry i Romanowskiego trafiły do sieci! Politycy wyglądają jak bliźniaki

Na wpis premier Polski zareagował przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. Nie oszczędził premiera i ostro uderzył w Tuska nazywając go "kłamcą" i "manipulatorem". Opublikował na portalu X wpis, w którym powrócił do wydarzeń sprzed kilku lat i postaci Donalda Trumpa:

Tusk jest patologicznym kłamcą i cynicznym manipulatorem. W 2023 roku, przed kamerą, zasugerował, że Donald Trump był rosyjskim agentem – powołując się na rzekome „ustalenia amerykańskich służb wywiadowczych”. Kiedy D. Trump wrócił do Białego Domu, Tusk spojrzał prosto w kamerę i skłamał bez mrugnięcia okiem: „Nigdy czegoś takiego nie sugerowałem”. Każdy może to sprawdzić na YouTube — było dokładnie odwrotnie - zaznaczył Zbigniew Ziobro.

Dalej dodał ostro: - Dziś robi dokładnie to samo, wykorzystując The Washington Post: kłamstwa, intrygi i ataki na Viktora Orbána, aby wesprzeć jego rywala - Pétera Magyara - na prośbę Brukseli. W przypadku Tuska kłamstwa i insynuacje nie są błędem. To jego metoda.

Przypomnijmy, że Ziobro przebywa na Węgrzech, dostał tam azyl polityczny, a do Polski na razie nie zamierza wracać nieraz podkreślając, że w Polsce nie działa wymiar sprawiedliwości i jest bezprawie. Prokuratura Krajowa zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i planuje postawić mu 26 zarzutów.

CZYTAJ: Czarne chmury nad Ziobrą i Romanowskim! Groźne zapowiedzi

Tusk is a pathological liar and a cynical manipulator.In 2023, on camera, he insinuated that Donald Trump was a Russian agent — citing alleged “findings of American intelligence services.”When D. Trump returned to the White House, Tusk looked straight into the camera and lied… https://t.co/htujxDWTp5— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) March 22, 2026

