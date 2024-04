Ziobro ostro o wyborach! Uderzył w Tuska, aż wióry lecą. Użył niemieckiego

Zbigniew Ziobro walczy z rakiem. Lider Suwerennej Polski jest już po poważnej operacji, ale musiał przerwać leczenie, by zająć się innymi sprawami. Kilkanaście dni temu funkcjonariusze ABW weszli do jego domu, doszło do przeszukania. To wtedy, w związku z tym wydarzeniem Ziobro po raz pierwszy od wielu tygodni pojawił się publicznie. Od tamtej pory częściej zabiera głos w różnych sprawach i udziela wywiadów.

Były minister sprawiedliwości skomentował wyniki wyborów samorządowych i ostro odniósł się do Donalda Tuska. Na platformie X napisał, że na składane przez Tuska obietnice coraz mniej działają na Polaków: - Wybory samorządowe pokazały, że na fałszywe obietnice @donaldtusk coraz mniej Polaków daje się nabierać. Po 8 latach porażek, gdy w końcu przejęli władzę, miał być pogrom @pisorgpl, ale jest strach przed nadchodzącym upadkiem. Miała być uśmiechnięta Polska, jest Polska wkurzona wzrostem cen paliw, żywności i energii. Miało być praworządnie, jest przemoc, łamanie konstytucji i łyse karki z łomami. Miała być wolność, jest pałowanie rolników. Das Ende naht, Herr Ministerpräsident. Das Ende.

CZYTAJ: Donald Tusk komentuje wynik wyborów Prawa i Sprawiedliwości. Nie zostawia na partii Jarosława Kaczyńskiego suchej nitki!

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIECZORU WYBORCZEGO PIS:

Wybory samorządowe pokazały, że na fałszywe obietnice @donaldtusk coraz mniej Polaków daje się nabierać. Po 8 latach porażek, gdy w końcu przejęli władzę, miał być pogrom @pisorgpl, ale jest strach przed nadchodzącym upadkiem. Miała być uśmiechnięta Polska, jest Polska wkurzona…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 8, 2024

Sonda Jesteś zadowolony z pierwszych sondażowych wyników w wyborach samorządowych? Tak Nie