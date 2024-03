PILNE! Weszli do kolejnego domu Zbigniewa Ziobry

We wtorek (26 marca) funkcjonariusze ABW weszli do domu Zbigniewa Ziobry. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości było to działanie bezpodstawne: - W całości podtrzymuję zarzuty, jakie sformułowałem w godzinach wieczornych, gdy spotykałem się z państwem, że sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie praw, które przysługują każdemu obywatelowi polskiemu - komentował Ziobro. Jak przyznał niedaleko mieszka jego znajomy który miał klucz do domu i na prośbę Ziobry na pewno by dom otworzył, aby służby mogły prowadzić czynności. Ziobro powiedział, że w czasie czynności zniszczono framugi drzwi, a także fragment muru domu.

To nie są jednak wszystkie złe wieści dla Zbigniewa Ziobry, bo jak donoszą media, funkcjonariusze weszli do kolejnego domu Ziobry, tym razem w Warszawie. Dokładnie jest to nieruchomość należąca do żony polityka. - Przeszukiwany jest dom Zbigniewa Ziobry w Warszawie. Chodzi o uzyskanie wszelkich dokumentów i nośników danych, które mogą mieć znaczenie w śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości wydawania pieniędzy z funduszu, który miał służyć ofiarom przestępstw - czytamy na stronie RMF, radio jako pierwsze podało tę informację.

Wieści skomentował na platformie X Roman Gierytch: - Rozpoczęły się przeszukania drugiego domu Zbigniewa Ziobro oraz pokoju poselskiego posła Wosia. Przed nami długi dzień, w którym prokuratura musi zadecydować czy składa wnioski o areszt (zwykle jeśli zatrzymuje kogoś to taki wniosek składa).

Przypomnijmy, że Prokuratura Krajowa poinformowała, że w różnych miejscach na terenie kraju zostały przeprowadzone przeszukania w związku z badaniem nieprawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z PRZESZUKAŃ W DOMU ZIOBRY NA WSI:

