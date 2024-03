Z samego rana Zbigniew Ziobro znów przemówił. Nie przebierał w słowach! Mówi o zniszczeniach w domu

Zbigniew Ziobro przerwał leczenie po poważnej operacji i wrócił, a wszystko przed wydarzenia z wtorku 26 marca. Jak wiemy do domu Ziobry weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Była to część większej akcji służb, która została przeprowadzona w różnych miejscach Polski, prowadzone były przeszukania na polecenie śledczych badających nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro we wtorek wieczorem pojawił się przed swoim domem wraz z żoną Patrycją Kotecką i zabrał głos w sprawie. Nie szczędził mocnych słów. A już w środę z samego rana znów wystąpił przed mediami. Przedstawił, jakie prawa jego zdaniem zostały naruszone w czasie wejścia ABW do jego domu, wskazał, że powinien mieć możliwość zapoznania się z postanowieniem co do przeszukań: - Niestety, mimo że prokuratura ma mój numer telefonu, bo nie zmieniłem go od czasu gdy byłem prokuratorem generalnym, nie pofatygowała się, by wykonać do mnie telefon i ustalić, czy umożliwię wykonanie tego typu czynności procesowych - ocenił Ziobro. I jak dodał :- W całości podtrzymuję zarzuty, jakie sformułowałem w godzinach wieczornych, gdy spotykałem się z państwem, że sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie praw, które przysługują każdemu obywatelowi polskiemu - komentował. Jak przyznał niedaleko mieszka jego znajomy który miał klucz do domu i na prośbę Ziobry na pewno by dom otworzył, aby służby mogły prowadzić czynności. Ziobro powiedział, że w czasie czynności zniszczono framugi drzwi, a także fragment muru domu.

Zbigniew Ziobro odniósł się też do premiera Donalda Tuska: - Wyobraźcie sobie państwo sytuację, że Donald Tusk jest po ciężkiej ośmiogodzinnej operacji, w jego domu dochodzi do przeszukania, ja jestem prokuratorem generalnym albo rządzi Zjednoczona Prawica, a do jego domu wkraczają funkcjonariusze ABW w dużej grupie, niszcząc istotną część elewacji budynku, drzwi wejściowe, mając pełne możliwości wejścia bez rujnacji i do tego zatrzymują takie dokumenty jak analiza medialna PO i twierdzą, że mają związek z jakimiś przestępstwami kryminalnymi - powiedział do mediów Ziobro.

Szef klubu PSL: Nie można przesłuchiwać Ziobry w nieludzki sposób