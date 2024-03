Służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobry! "Wybijali szyby i niszczyli dom"

Świadczenie wzrośnie do 7 tys. zł

Patryk Jaki za pośrednictwem Twittera poinformował o akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry.

- Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Z.Ziobro. Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu - przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie - napisał europoseł.

Powodem miał być Fundusz Sprawiedliwości i dotacje dla ośrodka Archipelag. - Powstający ośrodek znanego ks. Olszewskiego tworzy w pionierski sposób miejsce dla setek osób pokrzywdzonych przemocą. Ofiary z dziećmi w Archipelagu oddziela się od sprawców i daje kompleksowe poczucie pomocy i opieki. Tworzy możliwość terapii, warsztatów oraz innej pomocy, dającej rozpocząć życie na nowo. Cała dotacja jest skierowana na ten projekt. Nie ma żadnych kosztów pobocznych - dodał Patryk Jaki w poście.

Zaznaczył, że sposób, w jaki służby "włamały się" do domu byłego ministra to "czyste gangsterstwo" i będą żądali w tej sprawie specjalnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości.

- Cała akcja wynika z tego, że dotacja ma być rzekomo "niecelowa", bo środki mogą dostawać tylko lewackie organizacje, a nie pomagający od lat ludziom księża - czytamy dalej.

Polityk Suwerennej Polski przekazał, że do takich samych zdarzeń miało dojść w domach Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził, że służby miały wejść do domu Zbigniewa Ziobry. - Wiedziałem o tym - przyznał na antenie Polsat News. Zapewnił, że niedługo pojawi się oficjalne oświadczenie prokuratury w tej sprawie.

Adam Bodnar i Prokuratura Krajowa o sprawie

- Ustalamy w tej chwili tę okoliczność, zbieramy informacje, by przekazać szerszy komunikat - powiedziała z kolei rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak w rozmowie z portalem Polsat News.

Do sprawy odniosła się także Prokuratura Krajowa, która dodała post na Twitterze.

- Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju.Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS - czytamy.

