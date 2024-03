Burza w sieci po wystąpieniu Ziobry. Nie przebierali w słowach

Były minister Zbigniew Ziobro wraz z ze swoją żoną Patrycją Kotecką-Ziobro nieoczekiwanie zjawił się pod swoją posesją pod Łodzią. Jak informował wcześniej Patryk Jaki, polityk dotychczas przebywał za granicą, gdzie leczył się z powodu nowotworu przełyku. W związku z wtorkowymi czynnościami służb specjalnych w domu Ziobry, polityk zdecydował się jednak przyjechać na miejsce i przy okazji udzielił w tym temacie specjalnego briefingu dla mediów. – Rzekomo moja rodzina była proszona o kontakt ze mną, by udostępnić klucze bądź wejście do tego domu. Otóż moja rodzina nie dysponuje kluczami, moja rodzina nie była proszona o udostępnienie dostępu do tego domu i o kontakt ze mną przede wszystkim – mówił Ziobro. Przekazał, że funkcjonariusze służb mogli skontaktować się z nim telefonicznie w sprawie przeszukania, jednak tego nie zrobili. – Mimo to nie wykręcono do mnie numeru, który pozwoliłby wejść tym ludziom do domu w sposób cywilizowany przez drzwi, bez ich wyłamywania jak złodzieje i prowadzić czynności zgodnie z prawem, z osobą przeze mnie wyznaczoną jako godną zaufania – oburzał się Ziobro. Pierwsze publiczne wystąpienia polityka od czasu jego hospitalizacji wzbudziło także niemałe emocje w sieci, zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników.

– Bodnarowcy kłamią, a minister Ziobro dzielnie walczy dziś nie tylko z ciążką chorobą. Obie walki wygra. Koperciarze i przebierańcy niech się dzisiaj nie cieszą, bo ich czyny się szybko nie przedawnią – napisał na platformie „X" Sebastian Kaleta.

– Białoruś! Po bardzo ciężkiej operacji, ledwo mówiący Zbigniew Ziobro walczy. Dziś bandyci włamali mu się do domu i zastraszyli dzieci. Zapłacą za to – skomentował Mariusz Kałużny z Suwerennej Polski.

Do sprawy odniósł się również Kazimierz Smoliński z PiS. – Walczący z ciężką chorobą minister Ziobro przerwał leczenie i pojawił się pod swoim domem, po bandyckim, bezprawnym wejściu służb i zdemolowaniu jego domu. To co zrobili działacze Tuska jest karygodne i odpowiedzą za to. Ale też nie przykryją tym drożyzny i swojej nieudolności! – skomentował.

– Przebywał poza granicami kraju, a przerwał leczenie w kraju i już jest przed swoim domem i robi politykę. Oni zawsze kręcili i kręcić będą. Cała ekipa Kaczyńskiego.#Ziobro – napisał Tomasz Trela z Lewicy.

Słowa wsparcia dla byłego ministra Sprawiedliwości wyraziła europosłanka Beata Kempa. – Panie Ministrze, Droga Patrycjo – trzymajcie się. Chrońcie Wasze dzieci. To co się dzisiaj stało, to potężna operacja polityczno - medialna, obliczona na zastraszenie, która na odległość cuchnie metodami starych służb. Nie spoczniemy aż winni tej akcji poniosą konsekwencje i zostaną surowo ukarani. Nie żre Tuskowi władza - to się mu igrzysk zachciało! I to w Wielkim Tygodniu – skomentowała.

