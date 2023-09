Kim jest Sebastian Kaleta? Wiek i wykształcenie

Sebastian Kaleta ma 34 lata. Urodził się 29 lipca 1989 r. W 2013 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie studiów był m.in. członkiem Senatu UW oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej i wyborczej samorządu studentów. W 2012 założył organizację Młodzi dla Polski (koncentrującą się na kwestiach patriotycznych i studenckich), do 2016 pozostawał jej prezesem. Z inicjatywy organizacji Młodzi dla Polski m.in. powstał w Warszawie pomnik Witolda Pileckiego na Żoliborzu. - W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt projektów patriotycznych i edukacyjnych. To dzięki naszym staraniom w Warszawie wreszcie stanął pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Jestem naprawdę dumny z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć – wspominał Kaleta.

W 2017 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Podjął pracę w kancelarii prawnej. Był wiceprezesem zarządu IT Law Solutions i Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych.

Kariera Zawodowa Sebastiana Kalety

W 2015 r Kaleta wspierał kampanię prezydencką Andrzeja Dudy i przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Od listopada 2015 pracował w gabinecie politycznym ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zaś od stycznia 2016 do czerwca 2017 był jego rzecznikiem prasowym. W czerwcu 2017 został wybrany w skład tzw. komisji weryfikacyjnej zajmującej się decyzjami reprywatyzacyjnymi wydanymi niezgodnie z prawem, w tym nieprawidłowościami w reprywatyzacji warszawskich kamienic. W marcu 2018 objął w niej funkcję wiceprzewodniczącego. W 2018 jako kandydat PiS został wybrany do Rady m. st. Warszawy (otrzymał ponad 14 tysięcy głosów). W tym organie zasiadał w komisjach zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami, integracją europejską oraz sportem. W maju 2019 z listy PiS kandydował bez powodzenia do Parlamentu Europejskiego (z poparciem Solidarnej Polski). 10 czerwca tego samego roku powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, tego samego dnia objął też kierownictwo nad komisją weryfikacyjną.

W październiku 2019 w wyborach parlamentarnych został wybrany z ramienia PiS do Sejmu, otrzymując 17 459 głosów w okręgu wyborczym nr 19 (Warszawa). Pozostał sekretarzem stanu w MS i przeszedł z PiS do Solidarnej Polski, aktualnie Suwerennej Polski. W ramach obowiązków Sekretarza Stanu odpowiada za legislację z zakresu prawa administracyjnego i europejskiego. Sprawuje także nadzór nad zawodami prawniczymi. Ponadto jest odpowiedzialny za kontakty z Unią Europejską, a zwłaszcza sprawy dotyczące badania praworządności w Polsce przez organy unijne i Trybunał Sprawiedliwości. Polityk aktywnie działa także w mediach społecznościowych, które pozwalają mu lepiej komunikować się z młodym pokoleniem i angażować w debatę publiczną. Za ich pośrednictwem podkreśla, że dąży do tworzenia społeczeństwa, w którym ceniona i wspierana jest rodzina.

Życie prywatne Kalety: żona, dzieci, bracia

Sebastian Kaleta wychowywał się w Wierzbicy koło Chełma. Do Warszawy przyjechał w wieku 19 lat, gdzie podjął pracę, skończył studia i poznał żonę. W Warszawie urodziły się jego dzieci - dwóch synów. Sebastian Kaleta ma też trzech braci. Jak opowiedział Super Expressowi w 2021 r., dwóch z nich pracuje w służbach mundurowych na granicy Polski z Białorusią. - To jest dla mnie powód do wielkiej dumy, jednocześnie też powód, dla którego twardo staję w obronie ich i ich kolegów, kiedy są bezpodstawnie atakowani przez różnych celebrytów czy polityków opozycji - mówił w rozmowie z nami, nawiązując do obraźliwych słów Barbary Kurdej-Szatan pod adresem Straży Granicznej.

Majątek Sebastiana Kalety

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym złożonym w kwietniu 2023 r. Sebastian Kaleta zgromadził w 2022 r. 105 tysięcy zł oszczędności (wyłącznie w złotówkach). Wraz z żoną posiada mieszkanie własnościowe o powierzchni 61 mkw. warte ok. 730 tysięcy zł. Jako sekretarz stanu w 2022 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zarobił 201 tys. zł, jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej 86 604 zł, a z tytułu diety poselskiej 43 260 zł.

