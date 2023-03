Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 23.03.2023

Kaleta: Prawdziwa reforma sądownictwa będzie w trzeciej kadencji

Dwie kadencje to za mało by zreformować sądownictwo. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, stwierdził w "Sednie Sprawy", że dopiero w trzeciej kadencji rządów PiS uda się przeprowadzić dogłębne zmiany w tym obszarze. Kaleta pytany, czy jego to Solidarna Polska jest winna temu, że Polska nie otrzymała środków z KPO, twierdzi, że wina spoczywa na Donaldzie Tusku i "jego ferajnie".