Ziobro przerywa milczenie! „To spektakl bandytyzmu i bezprawia"

Zbigniew Ziobro nieoczekiwanie pojawił się pod swoim domem wraz z żoną Patrycją Kotecką, gdzie zabrał głos w sprawie przeszukania jego domu przez służby specjalne. – Chciałem przeprosić za swój głos, ale jest to rezultat operacji. Przerwałem terapię, by tu do państwa przyjechać. Wszystkie te działania mają charakter bezprawny i są realizacją politycznego zamówienia Donalda Tuska i Adama Bodnara – powiedział Zbigniew Ziobro, który podczas przeszukania przebywa za granicą w miejscu, gdzie odbywa leczenie.