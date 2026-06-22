Zełenski odsłania karty! Przed odesłaniem Orderu Orła Białego miał proponować Nawrockiemu spotkanie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-22 13:41

Nie milkną echa sprawy związanej z odebraniem Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ukraińcy przywódca zdecydował o odesłaniu odznaczenia do Polski. Zaś w wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN powiedział, że zanim to zrobił, proponował Nawrockiemu spotkanie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki, prezydent Polski, uściskiem dłoni na oficjalnym tle, z wkomponowanym zdjęciem Orderu Orła Białego, symbolizującym kontekst sporu o odznaczenie. Więcej o tej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wojciech Olkuśnik/East News, prezydent.pl/ East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego do kancelarii Karola Nawrockiego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski również miał proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem: zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówi to po to, aby później wywierać presję na (premiera Donalda) Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie - przekazał Wołodymy Zełenski w niedzielnym (21 czerwca) wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN, który został omówiony w portalu Ukrainska Prawda.

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Zdaniem prezydneta Zełenskiego jego ludzie tuż po pierwszych wypowiedziach Karola Nawrockiego dotyczących zamiaru odebrania Orderu Orła Białego, mieli rozpoczął intensywne rozmowy wyjaśniające, jednak nie wpłynęły one na stanowisko polskiego prezydenta. - Szef mojego biura i jego pierwszy zastępca, (Kyryło) Budanow i (Serhij) Kysłycia, powiedzieli: "Chcemy polecieć i rozwiązać tę sprawę z Polakami – z administracją Karola". Odpowiedziałem, że moim zdaniem tego nie uda się załatwić, ponieważ widzę w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął – przyznał Zełenski.

Dodał, że „chłopcy pojechali”, spotkali się ze wszystkimi – „zarówno z Kancelarią Prezydenta, jak i z zespołem premiera oraz marszałka” – i „starali się zrobić wszystko”, jednak wrócili z przekonaniem, że Nawrocki mimo wszystko odbierze mu odznaczenie.

Wołodymyr Zełenski dodał, że za prezydentury Andrzeja Dudy współpraca między Ukrainą a Polską układała się bardzo dobrze, a relacje między prezydentami były „wyjątkowe”, zwłaszcza w kontekście znaczącej pomocy, jakiej Polska udzielała Ukrainie. - Ale my żyjemy od ataku do ataku. Nie żyjemy od "dziękuję" do "dziękuję" – dodał prezydent, nawiązując do zarzutów, że Ukraina „nie okazuje wdzięczności” Polsce.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że obecnie to Ukraińcy bronią Polski i Europy, a nie odwrotnie. Zaznaczył również, że to ukraińscy żołnierze, a nie on jako prezydent, wybierają nazwy swoich jednostek i zwracają się o ich oficjalne zatwierdzenie.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego ogłosił w ostatni piątek (19 cerwca). W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że decyzja o odebraniu odznaczenia „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Zapewnił, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Ukraińska jednostka wojskowa z imieniem „Bohaterów UPA”

Cała sprawa dotycząca odebrania odznaczenia pojawiała się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał imię „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych. Ten krok wywołał falę oburzenia w Polsce. 

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KAROL NAWROCKI
WOŁODYMYR ZEŁENSKI