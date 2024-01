Zażalenie ws. zatrzymania Kamińskiego. Będą kolejne

W wywiadzie udzielonym RMF FM, pełnomocnik Kamińskiego podkreśla, że zażalenie nie odnosi się do zasadności samego aresztowania. Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, publicznie potwierdził zgodność z prawem tego zatrzymania. Jednak adwokat Kamińskiego podnosi zastrzeżenia co do samego sposobu przeprowadzenia akcji. Według niego, obcesowe traktowanie zatrzymanego to jedna z kwestii, lecz głównym punktem zażalenia jest sam sposób wejścia funkcjonariuszy do Pałacu Prezydenckiego, co mogło naruszyć zasady jego ochrony.

Zażalenie dotyczące samego procederu zatrzymania zostało już złożone przez mec. Michała Zuchmantowicza w piątek do policji, a ta ma przekazać je sądowi. Ponadto, pełnomocnik przygotowuje kolejne zażalenie dotyczące postanowienia wykonawczego sądu. Centralnym punktem tego zażalenia ma być ekspresowe podjęcie decyzji, co mogło wpłynąć na niestaranne rozważenie sprawy, zwłaszcza w kontekście korzystania z tzw. akt zastępczych, gdyż oryginalne dokumenty znajdowały się w Sądzie Najwyższym.

Warto przypomnieć, że 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Wąsika na dwa lata więzienia w związku z aferą gruntową. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu, obaj politycy zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, podczas nieobecności Andrzeja Dudy. Następnie trafili do zakładów karnych. Prezydent Duda poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego na prośbę żon zatrzymanych. Również Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, wszczął postępowanie ułaskawieniowe na podstawie Kodeksu postępowania karnego, przy czym na obecnym etapie nie podjęto jeszcze innych decyzji w sprawie dalszego postępowania.

Sonda Interesujesz się polityką? Tak Nie Wystarczy, że wiem co się dzieje