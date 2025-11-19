Groźny wypadek pod Warszawą. Osobówka zderzyła się z lawetą. W aucie był minister Tuska

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-11-19 17:03

Na trasie S8 w okolicach Nadarzyna (pod Warszawą) doszło do groźnego zderzenia lawety z samochodem osobowym. Według ustaleń TVN Warszawa drugi z wymienionych pojazdów prowadził minister sportu Jakub Rutnicki. Informację potwierdził zarządzany przez niego resort. Co dokładnie stało się Jakubowi Rutnickiemu?

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Do kolizji drogowej doszło we wtorek 18 listopada na trasie S8 (w kierunku Poznania). Tuż przed godziną 18 na wysokości Nadarzyna samochód osobowy marki bmw zderzył się z ciągnikiem siodłowym z naczepą marki renault. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przekazała w rozmowie z TVN Warszawa, że ze wstępnych ustaleń lokalnych służby wynika, że kierowca renault zmieniając pas ruchu ze środkowego na lewy, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi bmw.

Rzeczniczka pruszkowskiej policji zapewniła, że po przeprowadzeniu badań alkomatem okazało się, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Szczęśliwie w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało – nie ma żadnych doniesień o poszkodowanych. Uszkodzony został samochód marki bmw – auto ma zarysowany bok oraz urwane lusterko. - Po ministra przyjechało inne auto, którym odjechał - donosił portal.

Te informacje potwierdziła rzeczniczka ministerstwa sportu Aleksandra Chalimoniuk. - Potwierdzam zdarzenie drogowe z udziałem auta służbowego MSIT. Nikomu nic się nie stało - poinformowała. Wiadomo również, że oprócz polityka Koalicji Obywatelskiej w samochodzie był również jego kierowca.

Przypomnijmy, że Jakub Rutnicki został ministrem sportu po rekonstrukcji rządu Donalda Tuska w lipcu 2025 roku. Na stanowisku zastąpił Sławomira Nitrasa. Członkiem ugrupowania urzędującego premiera jest od 2002 roku. Początkowo był radnym powiatu szamotulskiego. W Sejmie zasiadał przez kilka kadencji.

