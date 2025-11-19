Prokuratura alarmuje i podaje tożsamość dywersantów. Zbiegli na Białoruś!

Podejrzani to Oleksander K. (1986) i Jewhenij I. (1984) – obywatele Ukrainy

Po akcie dywersji mieli zbiec na Białoruś

Prokuratura: „Bardzo duże prawdopodobieństwo, że to oni byli bezpośrednimi sprawcami”

W tle współpraca z rosyjskimi służbami

Zarzuty: działanie o charakterze terrorystycznym przeciwko infrastrukturze

Dowody: monitoring, oględziny, rzeczy zabezpieczone na miejscu, świadkowie

Zatrzymano już kilka osób powiązanych ze sprawą

Na specjalnym briefingu rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak ujawnił, że śledczy zidentyfikowali dwóch mężczyzn podejrzanych o przeprowadzenie obu aktów dywersji na trasie Warszawa–Dorohusk.

— Uzyskaliśmy materiał dowodowy, który wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, że bezpośrednimi sprawcami byli dwaj obywatele Ukrainy: Ołeksandr K. oraz Jewhenij I. — poinformował prokurator.

Według śledczych mężczyźni działali sprawnie, profesjonalnie i z precyzją wskazującą na wcześniejsze przeszkolenie.

Uciekli tuż po ataku. „Opuścili Polskę przez Białoruś”

Najbardziej niepokojący element ustaleń to sposób, w jaki podejrzani opuścili nasz kraj:

— Po dokonaniu aktu dywersji w miejscowości Mika opuścili teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu — przekazał prok. Nowak.

Prokuratura nie ujawnia, czy przekraczali granicę legalnie, czy w sposób kontrolowany przez obce służby. Śledczy są jednak pewni: trop urywa się na Białorusi.

Zarzuty o charakterze terrorystycznym

Na podstawie zebranych dowodów śledczy wydali decyzję o przedstawieniu zarzutów.

— Prokurator podpisał postanowienia o przedstawieniu zarzutów obu mężczyznom — powiedział rzecznik.

Jak wyjaśnił, w sprawie zabezpieczono materiał kluczowy dla rekonstrukcji działań dywersantów:

nagrania z monitoringu,

przedmioty znalezione przy torach,

elementy materiałów wybuchowych,

zeznania świadków,

oględziny urządzeń pozostawionych na miejscu.

W środę zatrzymano także kilka osób powiązanych ze sprawą – są przesłuchiwane pod kątem współudziału i logistyki działań.

Profesjonalna operacja. „To nie był przypadek”

Według śledczych sposób działania, wybór miejsc i sam moment detonacji wskazują na planowaną, precyzyjną akcję:

— Użyte materiały wskazują, że to raczej nie mógł być cywil, chyba że bardzo dobrze wyszkolony — oceniał wcześniej szef prokuratury Waldemar Żurek.

Materiały wybuchowe miały zostać podłożone tak, by doprowadzić do wykolejenia pociągów i wywołać masową katastrofę kolejową.

