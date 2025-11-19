Rok 2026 zdecyduje o losach Polski? Tusk wskazał konkretny powód

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-19 15:43

Premier Donald Tusk nie pozostawia złudzeń – rok 2026 może okazać się kluczowy dla przyszłości Polski i jej bezpieczeństwa. W obliczu narastających zagrożeń, zwłaszcza wojny rosyjsko-ukraińskiej, szef rządu zaapelował o narodową jedność i zaprzestanie "politycznej wojny domowej". Podczas kongresu „Nauka dla biznesu” Tusk podkreślił, że nauka, technologia i solidarność to fundamenty, na których musimy budować naszą obronność.

Gdańsk. Święto Niepodległości z udziałem Premiera Donalda Tuska

i

Autor: Andrzej Jackowski/ PAP

W środę, podczas otwarcia kongresu „Nauka dla biznesu”, premier Donald Tusk wygłosił przemówienie. Szef rządu wprost wskazał, że rok 2026 będzie rokiem rozstrzygającym dla bezpieczeństwa Polski. W kontekście trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, która nieustannie wpływa na sytuację geopolityczną w regionie, słowa premiera nabierają szczególnego znaczenia. 

Premier wyraźnie zaznaczył, że nauka i technologia odgrywają kluczową rolę w nowoczesnym konflikcie. - To jest wojna dronów, coraz nowocześniejszych, to jest wojna żołnierzy, ale żołnierzy, którzy korzystają z aplikacji, nie muszą strzelać, ale muszą wiedzieć, w jaki sposób posługiwać się najnowocześniejszymi technologiami – przekonywał Tusk. W jego ocenie, przyszłość naszego bezpieczeństwa w dużej mierze rozegra się w przestrzeni kosmicznej, a satelity i drony staną się narzędziami o strategicznym znaczeniu. 

Tusk w swoim wystąpieniu nie tylko nakreślił zagrożenia, ale także przedstawił konkretne postulaty. Premier zaapelował o narodową solidarność, szczególnie wśród polityków, podkreślając, że rok 2026, wolny od wyborów, powinien być okresem wolnym od "utarczek i podjazdowych wojen politycznych". To właśnie w tym czasie, zdaniem szefa rządu, powinniśmy skoncentrować się na wzmocnieniu państwa, a nie na wewnętrznych sporach.

Premier zaproponował pięć zasad, które mają pomóc w budowaniu silnej i bezpiecznej Polski:

1) Bezwzględne wsparcie dla służb i wojska

- Nikt, kto zajmuje się polityką, nie może atakować polskich służb, polskiego wojska, działań zabezpieczających naszą granicę – podkreślił Tusk. Niezależnie od poglądów politycznych, każdy musi koncentrować się na pomocy i wsparciu dla polskich służb państwowych i wojska.

2) Walka z rosyjską propagandą

- Jeśli jesteś politykiem, a więc działasz w sferze publicznej, nie możesz powtarzać tez rosyjskiej propagandy – mówił premier. Rosyjska dezinformacja to realne zagrożenie, a politycy mają obowiązek odróżniać prawdę od fałszu i służyć Polsce.

3) Koniec z politycznym sabotażem legislacyjnym

Tusk skrytykował blokowanie działań legislacyjnych ze względu na interesy partyjne. - W sprawach bezpieczeństwa sabotaż legislacyjny, parlamentarny - nie może mieć miejsca – zaznaczył.

4) Jasne stanowisko prozachodnie

- Każdy, kto zajmuje się polityką, w tym polityką zagraniczną, zabiera głos publiczny” nie może mieć żadnej wątpliwości, że „jesteśmy za Zachodem i za Unią Europejską, a nie z Rosją - mówił.

5) Bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy

- W wojnie Rosji z Ukrainą jesteśmy po stronie Ukrainy. Koniec, kropka– oświadczył Tusk, podkreślając, że w tej kwestii nie może być żadnych wątpliwości ani zakłóceń.

