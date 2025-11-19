Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję ws. kilometrówek. Co czeka posłów?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-19 14:47

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział istotne zmiany w sposobie rozliczania tzw. kilometrówek przez posłów. Nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku, a ich głównym celem jest zwiększenie przejrzystości i zaufania publicznego. Decyzja ta, poprzedzona konsultacjami z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, ma na celu uregulowanie kwestii, które od dawna budziły kontrowersje społeczne.

Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie

i

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie
  • Włodzimierz Czarzasty zapowiedział zmiany w rozliczaniu poselskich kilometrówek, które mają wejść w życie od 2026 roku.
  • Celem jest zwiększenie przejrzystości wydatków poselskich i rozwianie wątpliwości społeczeństwa.
  • Nowe zasady mają zostać skonsultowane z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych.
  • Dowiedz się, jak dokładnie zmienią się zasady i dlaczego jest to tak ważne dla zaufania publicznego.

Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że zarządzenie dotyczące nowych zasad rozliczania kilometrówek jest już przygotowane i zostanie podpisane w najbliższym czasie. Wprowadzenie zmian zaplanowano na początek 2026 roku. Marszałek podkreślił, że termin ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nowych regulacji, a także na przeprowadzenie niezbędnych konsultacji.

- Zarządzenie zostało przygotowane, zostanie w najbliższym czasie podpisane i będzie obowiązywało od 1 stycznia 2026 roku – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Co dalej?

Marszałek Sejmu zaznaczył, że ponieważ nowe zasady będą dotyczyły wszystkich posłów, konieczne jest wcześniejsze przedyskutowanie ich z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół.

- Zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy z każdego klubu i koła parlamentarnego po jednym przedstawicielu – mówił. Dodał, że po zakończeniu konsultacji zarządzenie zostanie podpisane, a nowe zasady funkcjonowania kilometrówek zaczną obowiązywać od 1 stycznia. - Decyzja jest ostateczna – podkreślił.

Przejrzystość i zaufanie publiczne

Główną motywacją do wprowadzenia zmian jest dążenie do zwiększenia przejrzystości wydatków poselskich. Marszałek Czarzasty wyraził swoje niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy, gdzie społeczeństwo ma wątpliwości co do zasadności niektórych rozliczeń.

Niespodziewana decyzja Włodzimierza Czarzastego! Duża zmiana w Sejmie

- Nie zgadzam się na to, by cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Nie może być takiej sytuacji, że wydajemy ponad trzy tysiące złotych miesięcznie – każdy poseł ma potencjalnie możliwość wydania na kilometrówki – i ludzie mają pytania, na co te pieniądze na pewno zostały przeznaczone – tłumaczył marszałek Sejmu.

Czarzasty podkreślił, że jego intencją nie jest podejrzewanie posłów o nieuczciwość, lecz zapewnienie społeczeństwu pełnej przejrzystości i pewności co do uczciwości wydatków publicznych.

- Ja żadnego posła i żadnej posłanki, łącznie ze sobą, o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości i ma prawo, aby po wprowadzeniu tego zarządzenia być przekonanym, że są to zasady bardzo uczciwe – mówił polityk.

Czym są kilometrówki?

"Kilometrówki" to kwestia, która od lat budzi kontrowersje w polskiej polityce. Wydatki niektórych posłów na dojazdy do Sejmu często sięgają znacznych kwot, co regularnie wywołuje dyskusje i pytania o ich zasadność.

Wcześniej o konieczności uregulowania tej kwestii mówił również Szymon Hołownia, poprzednik Włodzimierza Czarzastego na stanowisku Marszałka Sejmu. W jego planach było wprowadzenie limitów przejazdów oraz obowiązku przedkładania faktur, co miało zwiększyć kontrolę nad wydatkami posłów. Decyzja Włodzimierza Czarzastego wpisuje się w ten trend, mając na celu budowanie większego zaufania obywateli do instytucji publicznych.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Włodzimierz Czarzasty
33 zdjęcia
Sonda
Czy Włodzimierz Czarzasty będzie dobrym marszałkiem Sejmu?
SIKORSKI TO POLITYCZNY DZIADERS? SZYNKOWSKI VEL SĘK SUROWY DLA WŁADZY | Poranny Ring
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁODZIMIERZ CZARZASTY