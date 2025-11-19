Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję ws. kilometrówek. Co czeka posłów?

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział zmiany w rozliczaniu poselskich kilometrówek, które mają wejść w życie od 2026 roku.

Celem jest zwiększenie przejrzystości wydatków poselskich i rozwianie wątpliwości społeczeństwa.

Nowe zasady mają zostać skonsultowane z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych.

Dowiedz się, jak dokładnie zmienią się zasady i dlaczego jest to tak ważne dla zaufania publicznego.

Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że zarządzenie dotyczące nowych zasad rozliczania kilometrówek jest już przygotowane i zostanie podpisane w najbliższym czasie. Wprowadzenie zmian zaplanowano na początek 2026 roku. Marszałek podkreślił, że termin ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nowych regulacji, a także na przeprowadzenie niezbędnych konsultacji.

- Zarządzenie zostało przygotowane, zostanie w najbliższym czasie podpisane i będzie obowiązywało od 1 stycznia 2026 roku – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Co dalej?

Marszałek Sejmu zaznaczył, że ponieważ nowe zasady będą dotyczyły wszystkich posłów, konieczne jest wcześniejsze przedyskutowanie ich z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół.

- Zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy z każdego klubu i koła parlamentarnego po jednym przedstawicielu – mówił. Dodał, że po zakończeniu konsultacji zarządzenie zostanie podpisane, a nowe zasady funkcjonowania kilometrówek zaczną obowiązywać od 1 stycznia. - Decyzja jest ostateczna – podkreślił.

Przejrzystość i zaufanie publiczne

Główną motywacją do wprowadzenia zmian jest dążenie do zwiększenia przejrzystości wydatków poselskich. Marszałek Czarzasty wyraził swoje niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy, gdzie społeczeństwo ma wątpliwości co do zasadności niektórych rozliczeń.

- Nie zgadzam się na to, by cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Nie może być takiej sytuacji, że wydajemy ponad trzy tysiące złotych miesięcznie – każdy poseł ma potencjalnie możliwość wydania na kilometrówki – i ludzie mają pytania, na co te pieniądze na pewno zostały przeznaczone – tłumaczył marszałek Sejmu.

Czarzasty podkreślił, że jego intencją nie jest podejrzewanie posłów o nieuczciwość, lecz zapewnienie społeczeństwu pełnej przejrzystości i pewności co do uczciwości wydatków publicznych.

- Ja żadnego posła i żadnej posłanki, łącznie ze sobą, o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości i ma prawo, aby po wprowadzeniu tego zarządzenia być przekonanym, że są to zasady bardzo uczciwe – mówił polityk.

Czym są kilometrówki?

"Kilometrówki" to kwestia, która od lat budzi kontrowersje w polskiej polityce. Wydatki niektórych posłów na dojazdy do Sejmu często sięgają znacznych kwot, co regularnie wywołuje dyskusje i pytania o ich zasadność.

Wcześniej o konieczności uregulowania tej kwestii mówił również Szymon Hołownia, poprzednik Włodzimierza Czarzastego na stanowisku Marszałka Sejmu. W jego planach było wprowadzenie limitów przejazdów oraz obowiązku przedkładania faktur, co miało zwiększyć kontrolę nad wydatkami posłów. Decyzja Włodzimierza Czarzastego wpisuje się w ten trend, mając na celu budowanie większego zaufania obywateli do instytucji publicznych.

