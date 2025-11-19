Niespodziewana decyzja Włodzimierza Czarzastego! Duża zmiana w Sejmie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-19 12:54

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu. Decyzja, uzasadniana chęcią dawania przykładu społeczeństwu, wejdzie w życie 24 listopada.

WŁODZIMIERZ CZARZASTY

i

Autor: MARCIN GADOMSKI/Super Express
  • Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu.
  • Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada, a decyzja ma być przykładem dla społeczeństwa.
  • Jakie konsekwencje dla Sejmu i przyszłych ustaw o alkoholu niesie za sobą ta zmiana?

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada.

- Zarządza się, co następuje. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2025 - przekazał. - Właśnie je podpisałem - podkreślił.

Marszałek wyjaśnił, że opóźnienie wejścia w życie zarządzenia jest spowodowane koniecznością uporządkowania zasobów znajdujących się w sejmowej restauracji oraz zmiany wszystkich wpisów i informacji.

Uzasadnienie decyzji

Włodzimierz Czarzasty uzasadnił swoją decyzję chęcią dawania przykładu społeczeństwu przez instytucję państwową.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży w stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu. Nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały - wskazał.

Czarzasty na czele Sejmu, Nawrocki reaguje ostro! "To postkomunista”

Lider Lewicy przypomniał, że w Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu.

- W związku z tym, jeżeli z jednej strony informujemy społeczeństwo, że zależy nam na tym, żeby było mniej przypadków na SOR-ach po nocach, mniej przypadków złych po nocach, mniej przypadków bójek, kradzieży czy wszystkich sytuacji związanych z piciem alkoholu. Jeżeli mówimy o stacjach benzynowych, to uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład - podkreślił.

Zapytany, co z alkoholem, który został już zamówiony do sejmowej restauracji, stwierdził: "Damy sobie radę".

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Włodzimierz Czarzasty
33 zdjęcia
Sonda
Czy twoim zdaniem alkohol powinien być dostępny w Sejmie?
ŚPIĘ Z WNIOSKIEM O ARESZTOWANIE ZIOBRY!" ZEMBACZYŃSKI KONTRA GOSEK W STUDIU
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEJM
WŁODZIMIERZ CZARZASTY