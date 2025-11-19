Niespodziewana decyzja Włodzimierza Czarzastego! Duża zmiana w Sejmie

Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu.

Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada, a decyzja ma być przykładem dla społeczeństwa.

Jakie konsekwencje dla Sejmu i przyszłych ustaw o alkoholu niesie za sobą ta zmiana?

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada.

- Zarządza się, co następuje. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2025 - przekazał. - Właśnie je podpisałem - podkreślił.

Marszałek wyjaśnił, że opóźnienie wejścia w życie zarządzenia jest spowodowane koniecznością uporządkowania zasobów znajdujących się w sejmowej restauracji oraz zmiany wszystkich wpisów i informacji.

Uzasadnienie decyzji

Włodzimierz Czarzasty uzasadnił swoją decyzję chęcią dawania przykładu społeczeństwu przez instytucję państwową.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży w stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu. Nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały - wskazał.

Lider Lewicy przypomniał, że w Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu.

- W związku z tym, jeżeli z jednej strony informujemy społeczeństwo, że zależy nam na tym, żeby było mniej przypadków na SOR-ach po nocach, mniej przypadków złych po nocach, mniej przypadków bójek, kradzieży czy wszystkich sytuacji związanych z piciem alkoholu. Jeżeli mówimy o stacjach benzynowych, to uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład - podkreślił.

Zapytany, co z alkoholem, który został już zamówiony do sejmowej restauracji, stwierdził: "Damy sobie radę".

