Zaufanie do R. Biedronia jak do Z. Ziobry. Polacy pokazali komu ufają

Morawiecki goni Tuska. Biedroń jak Ziobro

Onet zauważa, ze rośnie zaufanie do Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dzięki czemu jest w ścisłej dziesiątce.

"W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze: Jarosław Kaczyński: 33,3 proc. (+2,2 pp.), Władysław Kosiniak-Kamysz — 33,2 proc. (-6,9 pp.), Włodzimierz Czarzasty: 30,6 proc. (-1,1 pp.), Piotr Zgorzelski: 31,7 proc. (-3,4 pp.) i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: 28,4 proc. (+3,9 pp.)" - informuje portal.

Według Onetu do czołówki zbliża się Mateusz Morawiecki, który do Donalda Tuska traci niespełna 3 pp. Za nim plasuje się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który w najnowszym sondażu cieszy się zaufaniem 35,9 proc. (-7,1 pp.).

W ocenie portalu, "to najgorszy wynik Hołowni od październikowych wyborów parlamentarnych. Wówczas jego notowania poszybowały z 26,4 do 45 proc. Rekordowy był styczeń br., gdy polityk zdobył aż 54,4 proc. zaufania."

Dr Wiesław Baryła psycholog społeczny tłumaczy w rozmowie z Onetem, że "to polityk, który dobrze wygląda, dobrze mówi. Problem w tym, że gdy przychodzi do czynów, wypada już znacznie słabiej, a ten spadek to efekt słabych wyników w wyborach do PE, "który zupełnie nie przystaje do buńczucznych zapowiedzi" - ocenia psycholog społeczny.

Baryła skomentował również słabe wyniki Biedronia, który według niego postrzegany jest jako "eurokrata, który gra tylko na siebie".

"Robert Biedroń jest reprezentantem partii Roberta Biedronia, a nie Lewicy. Trudno respondentom sobie wyobrazić, że swoje sprawy mogliby oddać w ręce Biedronia. Zaufanie to też gotowość złożenia spraw w czyjeś ręce i tu takiej gotowości nie widać" stwierza psycholog w rozmowie z Onetem.

W czołówce rankingu zaufania, Polacy wskazują nadal prezydenta Andrzeja Dudę, choć jego notowania spadły o 3,5 pp. w porównaniu z badaniem w maju i wyniosły w tym miesiącu 42,8 proc. zaufania (22,9 proc. zdecydowanie, 19,9 proc. raczej), dalej plasuje się Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy wynikiem 42,4 proc. zaufania (23,2 proc. zdecydowanie, 19,2 proc. raczej). Na trzecim jest premier Donald Tusk. Jego wskazało 40,6 proc. badanych (15,4 proc. zdecydowanie, 25,2 proc. raczej).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 18-19 czerwca 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

