Sondaż IBRIS. Różnica między PiS, a KO stopniała do 5,1 pkt proc.

Zyskuje Trzecia Droga, traci Lewica

Z ankiety IBRIS wynika, że trzecie miejsce zdobędzie Trzecia Droga z 10,6 proc. poparcia. Dla koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 to zmiana na plus o 0,2 pkt proc. Na kolejnym miejscu znajdzie się Lewica, która może liczyć na 10 proc. głosów. Wynik ugrupowania w ciągu tygodnia również nie uległ wyraźnej zmianie. To mniej o 0,1 pkt proc. Ostatnią siłą w Sejmie może być Konfederacja. Wskazało ją 9,7 proc. uczestników badania. To więcej o 0,2 pkt proc.

W wyborach "raczej nie" wzięłoby udziału 12,3 proc. uczestników badania, natomiast 20,4 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Łącznie to 32,7 proc.Zdania na ten temat nie ma 2,1 proc. badanych.

Jan Strzeżek o odejściu Gowina z Porozumienia: "Wszystko może się zdarzyć. Chociaż zaprzeczać też nie mogę" [Sedno Sprawy]