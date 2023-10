KO dogania PiS w sondażach. Efekt marszu?

Pilne wystąpienie Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego! O co chodzi?!

Tusk do Kaczyńskiego: „Może masz odwagę chociaż do swojej telewizji”

KO zyskuje, PiS traci

Dobre wyniki KO, potwierdza też inny sondaż, Kantar przeprowadzony dla „Faktów” TVN. Jak wynika z badania, najwięcej badanych chce głosować na PiS – to 34 proc. respondentów czyli o 3 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu z września. KO zdobyła 30 proc. głosów, tracąc tylko 1 pkt. proc. Podium zamyka Lewica z wynikiem 10 proc., notując wzrost o 4 pkt. proc. Czwarte miejsce należy do Trzeciej Drogi, na którą głos deklaruje 9 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Dalej znajduje się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 8 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Polaków. Do Sejmu nie weszli Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 2 proc.

Włodzimierz Czarzasty: "Okazało się, że Kaczyński nie lubi Patriotów, a jeździ po Polsce i opowiada zupełnie co innego" [Sedno Sprawy] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na ostatniej prostej. Mamy ich! Badanie na próbie 1500 po Marszu: PiS 34,3, KO 33,6 Lewica 11,3 Konfederacja 8,8 Trzecia Droga 8,6.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 5, 2023