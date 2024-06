Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

18.06.2024

Leszek Miller wbija szpilkę Biedroniowi i Śmiszkowi: "To jak rodzina na swoim. Wprowadzono w błąd elektorat SLD"

10:46

Leszek Miller jest znany z ciętego języka. Tym razem oberwało się Robertowi Biedroniowi i Krzysztofowi Śmiszkowi , którzy wywalczyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. - To jak rodzina na swoim. Wyszło na to iż cały elektorat dawnego SLD został wprowadzony w błąd, że będzie mógł głosować na swoich przedstawicieli. Ci wszyscy, którzy głosowali na Lewicę głosowali na partię Wiosna - mówił w "Sednie Sprawy" Leszek Miller