Z samego rana Tusk opublikował film! Na reakcję PiS-u nie musiał długo czekać!

Donald Tusk obiecał 100 konkretów na 100 dni rządu. Co udało się zrobić, a co nie? Posłowie komentują!

W piątek rano na profilu Donalda Tuska na platformie X pojawił się filmik, w którym premier podsumowuje 100 pierwszych dni swojego rządu. Jak słyszymy na nagraniu, premierjako osoba niecierpliwa uważał, że w sto dni zdziała więcej. - Każdy z nas ma jakieś wady, moją największą jest chyba niecierpliwość. Nie jest dla nikogo kto ze mną pracuje żadną tajemnicą, że zawsze chcę żeby wszystko stało się jak najszybciej, bez marnowania choćby jednej chwili. Np. 100 konkretów, 100 dni. Myślałem, że to kawał czasu, niemal epoko i rzeczywiście zobaczcie, ile rzeczy udało się zrobić, ile spraw załatwiliśmy, chociaż chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze - przekonywał. - Będzie przyspieszenie - zapowiedział jednak premier.

Więcej: Tusk zaskoczył z samego rana! "Alleluja i do przodu". Co się stało? Nagranie krąży po sieci

Nagraniu, które jest odpowiedzią Prawa i Sprawiedliwości, towarzyszy hasło "100 kłamstw na pierwsze 100 dni rządów", zamiast zapowiadanych przez Koalicję Obywatelską "100 konkretów". Planszę z hasłem poprzedza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi: "fejki, fejki i jeszcze raz fejki".

Sprawdź: Prof. Dudek ocenia rząd Tuska. Miazga! Mówi o "spektakularnej klęsce"!

To fragment wystąpienia prezesa PiS przed komisją śledczą ds. Pegasusa. - Jestem głęboko przekonany, że mamy tutaj do czynienia z tym, co już powiedziałem. Nie lubię tego języka, ale jeszcze raz go użyję. Fejki, fejki i jeszcze raz fejki i próba wmówienia opinii publicznej, że się działo coś, co się nie działo i że podejmowaliśmy działania… – mówił tydzień temu.

Galeria poniżej: Donald Tusk odwiedził 7-letniego Jasia

Sonda Jak oceniasz pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska? Dobrze Źle