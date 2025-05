Przemysław Czarnek: "Zwycięstwo Nawrockiego będzie oznaczało koniec rządów Tuska"

"Super Express": - Karol Nawrocki żeby wygrać, potrzebuje około 4 milionów głosów. Wierzy pan, że uda się je pozyskać?

Przemysław Czarnek: - Trzaskowskiemu brakuje tyle samo albo jeszcze więcej. To Trzaskowski jest w potrzasku. Sondaże niebywale go pompowały, dołując jednocześnie Karola Nawrockiego. Mamy fenomenalny wynik i ogromną szansę na zwycięstwo. Trzeba mocno przepracować te 12 dni żeby obóz centroprawicowy miał swojego prezydenta.

- Jak będzie wyglądała ta ciężka praca Nawrockiego?

- Będzie spotykał się z ludźmi, tak jak i my to robimy, będzie uczestniczył w debatach, planujemy też wydarzenia, które jeszcze wolałbym zachować w tajemnicy.

- Pierwsza tura to bez wątpienia zwycięstwo prawicowych kandydatów. W tej sytuacji Karolowi Nawrockiemu będzie łatwiej, niż Rafałowi Trzaskowskiemu?

- Ani łatwo ani trudno. Trzeba przekonać tych, którzy do tej pory nie głosowali na Karola Nawrockiego. Jasne, że będzie nam łatwiej trafić do ludzi głosujących na panów Brauna i Mentzena, niż na panią Biejat. To oczywiste i w tym sensie wyniki pierwszej tury są bardzo dobre. Pokazują też, że społeczeństwo wróciło do nastrojów centroprawicowych.

- Skąd się wziął ten niższy od sondaży wynik Rafała Trzaskowskiego? To błędy kampanii, czy ocena pracy rządu premiera Donalda Tuska?

- Po pierwsze z nieuczciwego pompowania Trzaskowskiego. Po drugie, proszę mi wskazać jakieś wydarzenie w jego kampanii, od grudniowej konwencji w Gliwicach, które było spektakularne. Choćby takie jak spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Niczego takiego nie było. Jedyne czym dysponują to umiejętność obrzucenia błotem i hejtem na przeciwnika. Na tym nie zajadą daleko. My wolimy merytoryczną i programową pracę. Nie będziemy zajmować się oczernianiem przeciwnika.

- Karol Nawrocki będzie w najbliższym czasie szukał kontaktu ze Sławomirem Mentzenem i Grzegorzem Braunem licząc na ich ewentualne poparcie?

- Te rozmowy już trwają. Prowadzone są w różny sposób. Pośrednio, ale też bezpośrednio. Zsumowany wynik Mentzena i Brauna to ponad 21 proc. Konfederacja nigdy nie odnotowała takich liczb. To potężna i bardzo potrzebna siła polityczna. Razem z Prawem i Sprawiedliwością to daje szansę na odzyskanie Polski i dobre rządy w przyszłości. Rozmowy prawicy są więc bardzo potrzebne i już się odbywają.

- Jak ewentualne zwycięstwo Karola Nawrockiego może się przełożyć na Sejm i kształt rządowej większości?

- Zwycięstwo Karola Nawrockiego to po pierwsze ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy jedynym państwem tej wielkości w Unii Europejskiej, które na polu gospodarczym i militarnym wprost będzie odwoływało się do tej współpracy z USA. Nawrocki udowodnił już, że potrafi to robić odblokowując technologie dotyczące sztucznej inteligencji. Jego zwycięstwo będzie oznaczało rozsypanie się koalicji 13 grudnia i jeszcze w tym Sejmie tworzenie większości, która zakończy tragiczne dla Polski rządy Donalda Tuska i jego koalicji. Nie wiem jak dokładnie to zrobi, ale jestem przekonany, że zwycięstwo Karola Nawrockiego to już w najbliższych miesiącach rozsypanie się koalicji 13 grudnia.

Rozmawiał Jacek Prusinowski

