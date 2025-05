Niebywały sukces Joanny Senyszyn. Przegrała wybory, ale dostała atrakcyjną ofertę! "Lubię zarabiać"

Joanna Senyszyn stała się - jak sama mówi - krajowym "sensejszyn" (czyli sensacją - red.). Trudno jej tego odmówić - wszędzie tam, gdzie się pojawiała, wzbudzała zachwyt internautów. Królowa memów, pozdrawiająca wszystkich w galaktyce, zyskała niebywałą sympatię zwłaszcza wśród młodych wyborców, którzy w internecie okrzyknęli ją "ikoną". Okazało się co prawda, że Joanna Senyszyn nie była nigdy przez te osoby brana na poważnie, bo w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 zyskała niewiele ponad jeden procent głosów, ale i tak jej udział w kampanii z pewnością zapisze się w pamięci wyborców na długo. Teraz zresztą kandydatka otrzymała atrakcyjną ofertę, która może się okazać dla niej cenniejsza niż poparcie w drodze na prezydencki stołek. Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski z Kanału Zero ogłosili to przed kamerami, w towarzystwie samej zainteresowanej. Jej odpowiedź - jak to zwykle bywa - powala na kolana. Szczegóły poniżej.

Joanna Senyszyn dostanie autorski program w Kanale Zero? "Lubię zarabiać, cenię pieniądze"

Podczas wieczoru wyborczego Joanna Senyszyn pojawiła się w towarzystwie Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka. Były żarty, pochwały i... atrakcyjna propozycja. Twórca Kanału Zero oświadczył przed kamerami, że Senyszyn może dostać autorski program, wystarczy tylko jej słowo. Kandydatka w odpowiedzi stwierdziła, że to przecież nie tylko od niej zależy, ale Mazurek i Stanowski zapewniają, że tak: tylko od niej.

- Kiedy pani stały format w Kanale Zero? - zapytał Robert Mazurek. - To nie zależy tylko ode mnie... - zaczęła Senyszyn. - W tym momencie już tylko od pani - sprecyzował Stanowski. - Jeżeli mi coś atrakcyjnego zaproponujecie, to czemu nie. Bardzo lubię zarabiać, cenię pieniądze - podsumowała Joanna Senyszyn, czym wywołała falę rozbawienia wśród zgromadzonych.

Z takim podejściem polityczka świetnie wpisuje się w ducha Kanału Zero, gdzie ironia, polityka i gotówka potrafią mieszać się równie skutecznie, co formaty newsowe z rozrywkowymi. Sądząc po liczbie memów i cytatów z debat prezydenckich, Senyszyn zyskała nową falę fanów i ma szansę na sporą oglądalność. Pozostaje czekać, czy obietnica się spełni.

