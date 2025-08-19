Polacy wskazali, czego chcą od Tuska i Nawrockiego. Stanowcze oczekiwania

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk odbyli pierwsze oficjalne spotkanie w Pałacu Prezydenckim.

Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa kraju i polityki zagranicznej, a obaj politycy deklarują chęć współpracy.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET pokazuje, że zdecydowana większość Polaków (93%) oczekuje współpracy prezydenta z rządem ponad podziałami politycznymi.

Sprawdź, jak do współpracy podchodzą wyborcy różnych partii i czy pomimo deklaracji polityków, czekają nas kolejne starcia!

Prezydent Karol Nawrocki i Donald Tusk mają już za sobą pierwsze oficjalne spotkanie. Obaj panowie rozmawiali ze sobą w Pałacu Prezydenckim, a spotkanie miało na celu omówienie kwestii bezpieczeństwa kraju i polityki zagranicznej. Jeszcze przed tym, jak politycy zasiedli do stołu, premier komentował, że będzie współpracował z prezydentem Nawrockim „w każdej sprawie, tam, gdzie wymaga tego interes Polski” i niezależnie od tego, co myśli o poglądach, niektórych działaniach prezydenta. Także prezydent w jednym z ostatnich wywiadów przekonywał:

Ja sobie (współpracę z rządem - przyp. red.) wyobrażam w sposób zrównoważony. W tych miejscach, w których pan premier Tusk w moim uznaniu i uznaniu wyborców, którzy mnie wybrali, ponad 10,5 mln obywateli, nie służy sprawie polskiej, zamierzam w sposób jasny reagować. Natomiast w tych sprawach, które wynikają ze współpracy polskiego rządu i prezydenta będziemy, mam nadzieję współpracować. Nie musimy się ani lubić, ani spędzać ze sobą nadzwyczaj dużo czasu, żeby móc w sposób normalny ze sobą, z dobrym efektem dla Polski, współpracować w takich kwestiach, które są dla Polski ważne - ocenił w "Gościu Wydarzeń".

Polacy oczekują współpracy prezydenta z premierem

Można jednak przewidywać, że między politykami jeszcze nieraz dojdzie do starcia. A czego Polacy oczekują i jakich chcą relacji? To sprawdzono w sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Radia ZET. Badanym postawiono pytanie: - Czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien współpracować z rządem Donalda Tuska ponad podziałami politycznymi?

Zdecydowana większość oczekuje współpracy prezydenta z premierem. 60 proc. badanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 33 proc. odpowiedź "raczej tak". Tylko 5 proc. badanych było zdania, że Nawrocki raczej nie powinien współpracować z Tuskiem, a jednie 0,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Ok. 1 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Jeśli chodzi o nastawienie do sprawy a poglądy polityczne, to sympatycy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - chcą porozumienia prezydenta i premiera, a co ciekawe aż 99 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej tego oczekuj. Niewiele mniej, bo 91 proc. wyborców Trzeciej Drogi także ma takie samo zdanie, jeśli chodzi o Lewicę to współpracy chce aż 97 proc. jej wyborców.

Nieco inaczej wygląda to wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, "zdecydowanie" za współpracą premiera z prezydentem jest 30 proc. wyborców PiS, odpowiedź "raczej tak" wskazało 59 proc. z nich, a 7 proc. nie chce współpracy. Jeśli zaś chodzi o wyborców Konfederacji, to 33 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a "raczej tak" wskazało 54 proc., 10 proc. jest przeciwnego zdania.

