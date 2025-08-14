Spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Prezydent kazał na siebie czekać, premier zerkał na zegarek

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-08-14 12:24

W czwartek, 14 sierpnia, o 12:00 odbywa się spotkanie premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ze względu na późniejsze zobowiązania głowy państwa politycy nie będą mieć dużo czasu, żeby podyskutować.

Na prośbę Donalda Tuska, dojdzie do jego spotkania z Karolem Nawrockim. Prezydent już ok 11:40 przyjechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbędzie się rozmowa. Jednym z najważniejszych tematów będzie polityka zagraniczna, ze spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych z Władimirem Putinem na Alasce. Nie wykluczone, że zostaną także poruszone tematy związane z rodzimą polityką, jak ostatnie ustawy zaproponowane przez prezydenta, na przykład ta dotycząca wiatraków i zamrożenia cen energii. Będzie to spotkanie bez udziału doradców obu stron.

Politycy nie będą mieli jednak zbyt dużo czasu. Początek spotkania planowany jest na 12:00, ale już o 14:00 Karol Nawrocki na dziedzińcu Belwederu odbędzie się uroczystość wręczenia  nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP. W wydarzeniu weźmie udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To oznacza, że dyskusja z premierem potrwa najwyżej dwie godziny.

Do tej pory Donald Tusk i Karol Nawrocki komunikowali się przeważnie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz swoich doradców.

Premier pojawił się na miejscu punktualnie. W specjalnym pokoju z polskimi flagami, stołem przyozdobionym kwiatami i krzesłami czekał na przyjście prezydenta. Choć Karol Nawrocki spóźnił się tylko dwie minuty, lider PO przestępował z nogi nogę, zerknął na zegarek, a w końcu usiadł na jednym z miejsc. Gdy Karol Nawrocki w końcu się pojawił, politycy uścisnęli sobie ręce i przez chwilę pozowali do zdjęć, po czym zasiedli do stołu, a dziennikarze zostali wyproszeni z pomieszczenia. Około 13:20 prezydent opuścił Pałac Prezydencki, a szczegóły rozmów zabierą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta: rzecznik Rafał Leśkiewicz i Paweł Szefernaker.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

W naszej galerii zobaczysz początek spotkanie Tusk-Nawrocki:

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem
